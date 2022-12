En dat zijn alleen nog maar de woorden van de redactie.

Geenstijl is sowieso een paaigrond van nieuwe woorden.

Ik had eigenlijk een lijstje moeten maken van de grammatische creativiteit van de reaguurders. Telkens als ik een uniek woord zie google ik het en vaak is het inderdaad echt uniek. zoals deze:

www.google.com/search?q=EUverheid&...