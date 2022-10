Hee kijk wie hebben we daar aan de lopende band in de kerstpakkettenfabriek? Het is Tanja de T.! Tanja staat onherkenbaar op de foto, want ze heeft een conflict met een Belgische friethandelaar over de invoer van tachtig kilo friet. Er zouden ook vier emmers mayonaise geleverd worden, maar die zijn getipt aan de politie en nu zit Tanja met de gebakken peren. Onlangs overleefde ze een aanslag op haar leven. Haar hond Michael stierf helaas wel. Tanja de T. is trouwens een dochter van Jan de Tietenman. Een heel rare achternaam, maar hij heeft er ook niet voor gekozen.

Wie wel herkenbaar op de foto mag, is Karin Kerstpakkettenpakster, uit Vriezenveen-Elzenhoek. Met een achternaam als Kerstpakkettenpakster zat er ook maar 1 ding op voor Karin: ze zou later kerstpakketten gaan inpakken. Toch ligt haar hart nog steeds in de betonbouw. Vroeger maakte ze deel uit van het productieproces in een betonblokkenfabriek (ze stak pinnen in gevlochten ijzerwerk en ze kreeg ook heel vaak complimentjes van haar baas) maar ze werd ontslagen omdat ze een huis had gebouwd van haar eigen betonblokken. Don't get high on your own supply, Karin!

Hier pakt Karin een bijzonder kerstpakket in: het is het kerstpakket voor vaste klant Richard Fanta. Dan denkt u natuurlijk: Richard zal wel van sinas houden, maar nee hoor, hij drinkt vooral graag cola. En dus zitten er allerlei soorten cola in zijn kerstpakket. Pepsi, maar ook Coca Cola. Karin rijdt straks nog naar de Aldi en Lidl om van die goedkope huismerktroep bij het pakket in te pleuren. En dan is Richard Fanta weer helemaal gelukkig, want hij roert 's ochtends Coco Pops door de Pepsi.

Nou daar staan ze hoor, de dames van de inpakafdeling. En u weet natuurlijk wel hoe het gaat als je twintig vrouwen bij elkaar aan het werk zet, dan is het kwebbelen geblazen. Goh Truus gebruik jij nog steeds OB? Nee Margriet, in heb tegenwoordig Tampax Super Tampons met kartonnen inbrenghuls. Och wat fijn, en jij Karin, nog steeds aan de Tena Lady? Jaaaa vanzelfsprekend. Enz. enz.

Nou, en dan zit de werkdag van Monique en Ans er bijna weer op. Monique en Ans zijn al dertig jaar een hyperseksueel stelletje uit Eindhoven-Woensel. Vanavond gaan ze weer naar de seksclub Boccaccio in Laren. Dan zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in het vrouwelijk schoon, maar gewoon in elkaar, en dan gaan ze het hebben over de boeken die ze onlangs hebben gelezen. Het laatste boek was 'Arendsoog - Het spookt op de spoorbaan!' dus daar gaan ze vanavond eens even lekker over kletsen. Ook vinden ze het leuk om heel veel geld te betalen voor de drankjes. Want ja, het blijft een avondje uit! Maar eerst moet de verjaardag van de poes van Ans gevierd worden. De poes is al 100. Einde.