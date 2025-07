Hebben we dan niets geleerd van de toeslagenaffaire? Jos Leijdekkers, die eigenlijk Bolle Jos heet, of Jos L., of andersom, nou ja, ons bekendste exportproduct naar Sierra Leone in elk geval, moet maar liefst 96 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat. En dat, terwijl hij alleen maar een formuliertje verkeerd heeft ingevuld (en veroordeeld is voor 24 jaar gevangenisstraf voor cocaïnesmokkel, een overval en een moordopdracht). Klein technisch detail: Jos blijft al jaren uit handen van de Nederlandse justitie en zal met dit vonnis vermoedelijk hetzelfde doen als met zijn internationale opsporingsbericht: zijn (niet meer zo) bolle bips afvegen.