LIVE - Sven Kockelmann kijken in het donkerbruin StamCafé "In den Vroolijken Kaakklem"

ingelaste politieke uitzending

Ja DOEI, VPRO. Tunen we nu de treurbuis aan voor een extraspeciale ingelaste aflevering van Café Kockelmann op staatsomroep NPO1. WANT DE PARLEMENTAIRE PANIEK IS GROOT!!!1! Hoe nu verder? Worden we nog wel bestuurd? Hebben we nog een kabinet? Wie is er nou de baas? Zijn de KOLONELS al gebeld? Hebben we überhaupt nog wel kolonels? Of zitten die demissionair in Oekraïne, Estland, Litouwen? Ruben Brekelmans (VVD), Eddy van Hijum (NSC), Caroline van der Plas (BBB) en Jesse Klaver (Hamas) komen demissionair staatsomroepen op de demissionaire staatsomroep. KOMT DAT ZIEN. Op STAATSOMROEP1.

Onze Koninklijke Marine alvast aan het preppen!

KEES! Voor de zondagse muziekavond in het GS stamcafé is hier weer een gloednieuwe muziekmedley ter vermaeck van het roze leger reaguurders: GeenStijl Café Mega Mix 278!

Tags: stamcafe, kockelmann, veldkamp
@Pritt Stift | 24-08-25 | 21:25 | 212 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

