LIVE - Sven Kockelmann kijken in het donkerbruin StamCafé "In den Vroolijken Kaakklem"
ingelaste politieke uitzending
Ja DOEI, VPRO. Tunen we nu de treurbuis aan voor een extraspeciale ingelaste aflevering van Café Kockelmann op staatsomroep NPO1. WANT DE PARLEMENTAIRE PANIEK IS GROOT!!!1! Hoe nu verder? Worden we nog wel bestuurd? Hebben we nog een kabinet? Wie is er nou de baas? Zijn de KOLONELS al gebeld? Hebben we überhaupt nog wel kolonels? Of zitten die demissionair in Oekraïne, Estland, Litouwen? Ruben Brekelmans (VVD), Eddy van Hijum (NSC), Caroline van der Plas (BBB) en Jesse Klaver (Hamas) komen demissionair staatsomroepen op de demissionaire staatsomroep. KOMT DAT ZIEN. Op STAATSOMROEP1.
Onze Koninklijke Marine alvast aan het preppen!
I see the Royal Dutch Navy is adhering to proper ballast water management procedures, although I would consider Heineken black water and not clean ballast pic.twitter.com/NpLufS46NF— Bart 🌊⚓️ (@BartGonnissen) August 22, 2025
KEES! Voor de zondagse muziekavond in het GS stamcafé is hier weer een gloednieuwe muziekmedley ter vermaeck van het roze leger reaguurders: GeenStijl Café Mega Mix 278!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Premierskandidaat Halsema gaat meer struiken snoeien in strijd tegen femicide
Soep van De Week, tevens Stamcafé
All eyes on Caspar Veldkamp. Ministerraad nog bezig, uitgesteld Gaza-debat weer uitgesteld
Belangrijke kwestie ivm planning VrijMiBo hier
POLL. De vervelendste plek van deze zomer?
Kies maar in het Stamcafé
Arthur van Amerongen - Het intens droevige Nederland van Heere Heeresma
Soep van de week, tevens Stamcafé
Peter Klashorst Avond in Het StamCafé
Bekende Nederlanders er GLOEIEND bij