Ja DOEI, VPRO. Tunen we nu de treurbuis aan voor een extraspeciale ingelaste aflevering van Café Kockelmann op staatsomroep NPO1. WANT DE PARLEMENTAIRE PANIEK IS GROOT!!!1! Hoe nu verder? Worden we nog wel bestuurd? Hebben we nog een kabinet? Wie is er nou de baas? Zijn de KOLONELS al gebeld? Hebben we überhaupt nog wel kolonels? Of zitten die demissionair in Oekraïne, Estland, Litouwen? Ruben Brekelmans (VVD), Eddy van Hijum (NSC), Caroline van der Plas (BBB) en Jesse Klaver (Hamas) komen demissionair staatsomroepen op de demissionaire staatsomroep. KOMT DAT ZIEN. Op STAATSOMROEP1.