GSTV - Jankende Jesse in het StamCafé
The boy who cried BLOKKADE
De tranen komen van links in dit StamCafé. Het is allemaal niet zo moeilijk. D66 won de verkiezingen en ging in gesprek met CDA, VVD, JA21 en GL-PvdA, maar de enige reden dat de VVD na de verkiezingen aan die gesprekken kon meedoen was hun verkiezingsbelofte om NIET samen te zullen werken met GL-PvdA. Daarover schreeuwde Jesse Klaver vanaf het begin moord, brand en "BLOKKADE", en deed dat in zo'n mate dat ook de andere partijen er gillend gek van werden. Ook omdat Jesse achter de schermen zelf ook links en rechts (eigenlijk alleen rechts) de boel blokkeerde. Zodoende werd de grootste blokkade uiteindelijk meneer Klaver en mocht hij niet meer meedoen. Jammer, maar logisch. Wie het niet logisch vindt, is Jesse Klaver. Die negeert onze oproep van eerder vandaag compleet en huilt nog even lekker uit bij de pers. VERMOEIEND!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Kan iemand Jesse Klaver even vertellen dat hij moet stoppen met het janken over die blokkade?
Hallo GroenLinks-PvdA, hier planeet Aarde
Kijken in het Stamcafé. Spartacus (Timon Dias) over de verwijfde samenleving
Een podcast is ook maar een sociaal construct
Yuri & Jimmy Cliff in het StamCafé
Attention allied commanders
SCHAATSEN in het Stamcafé
Winter is komende
Millennials in de Tweede Kamer gaan het helemaal anders doen, aldus Millennials in de Tweede Kamer die al best een poosje in de Tweede Kamer zitten
Foto: Millennials in de Tweede Kamer die bespreken hoe ze het helemaal anders gaan doen, 2023
HOERA 35 jaar Super Nintendo
De console der consoles in het Stamcafé
GSTV - De MOORD OP MARTIN in het StamCafé
Juist geen partijpolitiek!