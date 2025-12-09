De tranen komen van links in dit StamCafé. Het is allemaal niet zo moeilijk. D66 won de verkiezingen en ging in gesprek met CDA, VVD, JA21 en GL-PvdA, maar de enige reden dat de VVD na de verkiezingen aan die gesprekken kon meedoen was hun verkiezingsbelofte om NIET samen te zullen werken met GL-PvdA. Daarover schreeuwde Jesse Klaver vanaf het begin moord, brand en "BLOKKADE", en deed dat in zo'n mate dat ook de andere partijen er gillend gek van werden. Ook omdat Jesse achter de schermen zelf ook links en rechts (eigenlijk alleen rechts) de boel blokkeerde. Zodoende werd de grootste blokkade uiteindelijk meneer Klaver en mocht hij niet meer meedoen. Jammer, maar logisch. Wie het niet logisch vindt, is Jesse Klaver. Die negeert onze oproep van eerder vandaag compleet en huilt nog even lekker uit bij de pers. VERMOEIEND!