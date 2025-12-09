Het Nederlandse staatsbestel werkt zo dat partijen na de verkiezingen zelf mogen bepalen met wie ze willen onderhandelen over een mogelijke coalitie. De VVD heeft voor de verkiezingen beloofd niet met GroenLinks-PvdA in een regering te stappen en houdt zich aan die belofte. Nu gaan de drie partijen waarvan iedereen na de verkiezing verwachtte dat ze in de regering zouden komen, met elkaar praten over een mogelijke regering . Je zou zeggen: volkomen logisch.

Tijd voor Jesses oudere en wijzere partijgenoten om hem uit te leggen dat dit gezanik geen pas geeft voor iemand die zich altijd als de grootste in de klas wil opstellen. Gelukkig was op de radio bij de EO Julia Wouters te gast, die weer in genade is aangenomen nadat ze in een podcast een politieke moord vierde .

Julia Wouters: ‘ @DilanYesilgoz zegt overal nee tegen en ze wordt daarvoor beloond, dat is frustrerend en oneerlijk.’ @gerardbeverdam : ‘ @jesseklaver wil heel graag, maar ik weet niet of het goed is voor zijn nieuwe fusiepartij om in een breed middenkabinet te gaan.' pic.twitter.com/utnUtUBOzb

Ha, maar het Nederlandse medialandschap is niet voor één gat te vangen! Je hebt ook nog Diederik Samsom. Die was zelf PvdA-leider! Die zat bij Pauw & De Wit om Klaver wel even uit te le...

Dit wordt een korte geschiedenisles over de recente geschiedenis voor die iedereen die eerst heel erg boos was op die verschrikkelijke VVD omdat het zo'n verschrikkelijke partij is geworden, en daarna van die verschrikkelijke partij ging eisen dat ze in een regering stapt.

De VVD stond er niet goed voor in de peilingen. Dat was natuurlijk de schuld van de VVD, maar even eerlijk, door wekenlang helemaal uit je plaat te gaan over een dom tweetje over een hele domme zanger, hebben jullie daar niet echt bij geholpen. Sterker nog: alle kiezers uit jullie 'redelijke midden' liepen daardoor weg bij de VVD. Maar! De VVD heeft daarvoor andere kiezers in de plaats gekregen. Namelijk: kiezers die werden overtuigd door de belofte van de VVD (een partij die jarenlang heeft geregeerd, maar vrijwel altijd als de rechtste partij in de coalitie) om GroenLinks-PvdA uit te sluiten. Als de VVD nu terugkomt op die belofte, is de partij die nieuwe kiezers kwijt. En die nieuwe kiezers gaan niet van de weeromstuit D66 stemmen. Nu kunnen jullie misschien denken dat onder een kabinet van D66-VVD-GroenLinks-PvdA-CDA de bomen tot in de hemel groeien, alle problemen in 4 jaar zijn opgelost en de kiezers daarna massaal op Marjolein Moorman gaan stemmen omdat ze zo onder de indruk waren van die ene documentaireserie die alleen maar is bekeken door mensen in de Grachtengordel. Maar hee. Misschien ook niet hè.