Dit is mooi want terwijl iedereen op BlueSky over elkaar heen buitelt om De Lessen van Zohran Mamdani tot 300 tekens te kneden staat Jesse Klaver allang weer in een of ander popzaaltje buzzwords op te braken en vergezichten te schetsen. Als deze verkiezingen iets hebben laten zien, is het dat links toe is aan een rebranding. Neem dat hardnekkige stereotype dat links te 'elitair' zou zijn bijvoorbeeld. Gelul! Of zijn aanhang even uit de eigen bubbel wil stappen en de wijken wil in gaan om dat duidelijk te maken. Heel rustig praten, goed articuleren, B1 gebruiken, na elke zin een korte pauze laten vallen. We leggen het nog één keer uit!