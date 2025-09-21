achtergrond

GORDIJNEN DICHT in het StamCafé. Jesse Klaver gaat weer "langs de deuren"

Geef Niet Thuis

Dames! Dochters! Deernes! Pas een beetje op komende weken, als de deurbel gaat, als er op de deur geklopt wordt, als er iemand met een Roosendaals accent AUFMACHEN schreeuwt naar uw NAW. PvdAGroenLinks komt naar u toe deze herfst. Als u naar huizen van politici gaat - al dan niet met een fakkel of een taart - dan is de wereld te klein, en wordt Het OM ingeschakeld. Maar types als Jesse Klaver komen u gewoon thuis opzoeken. Kunt u nog zo stoer de nacht opeisen, maar wat als Jesse Klaver op uw stoep staat? Gewoon niet open doen! Keer die gure linkse tocht! Uw energierekening is al duur genoeg. Oant moarn.

Wacht... Zegt de Volkskrant nou: "DAAR MOET EEN PIEMEL IN?"

Tags: jesse klaver, wind, guur
@Pritt Stift | 21-09-25 | 22:02 | 224 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

