GORDIJNEN DICHT in het StamCafé. Jesse Klaver gaat weer "langs de deuren"
Geef Niet Thuis
Dames! Dochters! Deernes! Pas een beetje op komende weken, als de deurbel gaat, als er op de deur geklopt wordt, als er iemand met een Roosendaals accent AUFMACHEN schreeuwt naar uw NAW. PvdAGroenLinks komt naar u toe deze herfst. Als u naar huizen van politici gaat - al dan niet met een fakkel of een taart - dan is de wereld te klein, en wordt Het OM ingeschakeld. Maar types als Jesse Klaver komen u gewoon thuis opzoeken. Kunt u nog zo stoer de nacht opeisen, maar wat als Jesse Klaver op uw stoep staat? Gewoon niet open doen! Keer die gure linkse tocht! Uw energierekening is al duur genoeg. Oant moarn.
Dit is geen tijd om te blijven hangen in verbijstering. We moeten pal staan voor onze democratie.— Jesse Klaver (@jesseklaver) September 21, 2025
Lees hier mijn gedachten over het politieke geweld van gisteren:https://t.co/hSPEAu4xEf
Wacht... Zegt de Volkskrant nou: "DAAR MOET EEN PIEMEL IN?"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
CODE GEEL! Onweer & wind
Code Geel in je broekje
Breek. Jesse Klaver wint debat
Van: publieke intellectueel Eljero Elia
NIEUWJAARSDUIK SCHEVENINGEN AFGELAST wegens verwachte harde wind
Je mag niet eens meer een degelijke verdrinkingsdood sterven in ijsgolven van zo'n 3 meter hoog in de branding
Volgende week: SNEEUW?
Bevolk de sleeën!
STROOMCRISIS - Vaatwassen 50 cent duurderer
AUB alleen TV kijken tussen 10:00 - 17:00 uur
Stookwijzer waardeloze tool die voor geen meter klopt
"Onderzoek RTL Nieuwspanel: acht op de tien houtstokers checken Stookwijzer niet"
Riemen vast! STORM!
Het dondert en het bliksemt en het regent meters (bier)