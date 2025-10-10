VIDEO. Klaver noemt Keijzer PALINGPOPULIST
Goed woord
Palingpopulisme. Pa-ling-po-pu-lis-me. Lekker woord wel, met die drie P's. Wat zou het betekenen? Politiek die rekening houdt met de zorgen van kiezers? Populisme dat serieuzer is dan alleen een beetje twitteren en roepen dat je beleid bent? Personen die scherper debatteren dan kereltjes die de halve dag lollig doen op TikTok en moeite hebben met rekenen? Of bedoelt Jesse Klaver alleen maar te zeggen dat MONA KEIJZER STINKT?
Van: publieke intellectueel Eljero Elia