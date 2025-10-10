achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

VIDEO. Klaver noemt Keijzer PALINGPOPULIST

Goed woord

Palingpopulisme. Pa-ling-po-pu-lis-me. Lekker woord wel, met die drie P's. Wat zou het betekenen? Politiek die rekening houdt met de zorgen van kiezers? Populisme dat serieuzer is dan alleen een beetje twitteren en roepen dat je beleid bent? Personen die scherper debatteren dan kereltjes die de halve dag lollig doen op TikTok en moeite hebben met rekenen? Of bedoelt Jesse Klaver alleen maar te zeggen dat MONA KEIJZER STINKT?

Tags: palingpopulisme, jesse klaver, mona keijzer
@Ronaldo | 10-10-25 | 11:55 | 378 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Gemeenten hebben schijt aan Mona Keijzer

Doei Starters & Artikel 1 Grondwet. Toch sociale huurwoningen voor asielzoekers

@Pritt Stift | 20-03-25 | 09:30 | 307 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.