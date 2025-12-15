achtergrond

Mona Keijzer: Pendelbus Ter Apel - Emmen TOCH NIET GRATIS

Was grapje haha

Wie zegt dat er op het ministerie van Asiel en Migratie niets bereikt wordt? Dat gebeurt WEL DEGELIJK, vooral als het gaat om megastomme dingen die lijken te gaan gebeuren toch niet te laten gebeuren. De ingetrokken keutel van deze week is de pendelbus tussen het station in Emmen en het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel, waarvan vorige week bekend werd dat deze, als maatregel (??) tegen de uit de klauwen lopende overlast, GRATIS zou worden. Nu zegt minister Mona Keijzer tijdens een bezoek aan Ter Apel dat de bus NIET GRATIS wordt. Want: 'Als mensen zich misdragen, dan moet je ze niet belonen om iets gratis te maken. Dan moet je ervoor zorgen dat ze zich niet meer misdragen.' Ok. Het besluit om de boel gratis te maken kwam van vervoerder QBuzz, de gemeenten Emmen en Westerwolde en het OV-bureau Groningen Drenthe en was dus bedoeld om de medewerkers van QBuzz te beschermen (die hebben het zwaar, zie ook: buschauffeur Johan). Die maatregel, hoe dom die ook was, komt er dus niet. Mona komt in plaats daarvan met een NIEUW PLAN om de overlast te verminderen: Pendelbus wordt omgeleid via Oeganda Het aantal veiligelanders in Ter Apel gaat van 300 naar 100. De 200 die niet mogen blijven gaan lekker terug naar hun eigen veiligeland worden verdeeld over 200 BN'ers komen binnenkort naar uw stad of dorp. Veel plezier!

Bussen in Emmen, geduid door een local

Tags: mona keijzer, asielzoekers, ter apel
@Zorro | 15-12-25 | 14:30 | 203 reacties

Reaguursels

