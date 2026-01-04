Iran. Protesten gaan door, ook nu overdag, 'sharp rise in fatalities', demonstrant gebruikt huis-tuin-en-keuken vlammenwerper
Eerst over de nacht. Want ook vannacht was het weer overwegend ongezellig in PvdA-paradijs Iran, waar dappere burgers nog steeds de straten afschuimen, aanvankelijk in protest tegen de aftakeling van de munt en extreme inflatie, maar inmiddels toch vooral tegen de hyperongezellige mores van een islamitische schurkendictatuur. U weet immers: geef de islam carte blanche en vrouwen die hun hoofddoek afwerpen worden gemarteld, LHBTI'ers worden opgehangen, zangers en dansers worden in de cel worden gesmeten, enzovoorts, alles wordt grijs en duister en hoogst vervelend. Welnu, normaal gesproken knallen de baardjes in tijden van onrust van acquit op alles wat beweegt, dit keer leek het er aanvankelijk relatief 'rustig' aan toe te gaan.
Vannacht was het echter wel raak, want gezelligheid kent geen tijd, maar wel een einddatum. 'Security forces' hebben op meerdere plekken het vuur geopend op demonstranten, voornamelijk in Malekshahi, waar staatsmedia 'multiple deaths' hebben bevestigd. Er zijn beelden van een demonstrant (rip) die met een huis-tuin-en-keuken vlammenwerper de staatstroepen te 'lijf' gaat. Iran International (geen staatsmedia, wel gesteund door Irans ideologische vijand Saudi-Arabië, soennitisch) schrijft: "Protests continued across Iran for a seventh day and night on Saturday, with demonstrations reported in scores of cities and a sharp rise in fatalities marking one of the most violent phases of the unrest so far." Ondertussen wordt op de straten nog steeds de verbannen shah bezongen, die (in tegenstelling tot onze Rode Lijn-natuurwijnidealisten) inmiddels heeft gereageerd: "My fellow compatriots, I send my greetings to each and every one of you who, through your courage over the past week, have deprived Khamenei and his regime of sleep... Maintain discipline & unity. Victory is yours."
Ondertussen is het ook NU in de middag uitermate onrustig. Op Twitter zingen beelden van 'New anti-regime protests' rond, met vanzelfsprekend een brute reactie van de zwartbaarden. Wat een land. Het wordt tijd.
Protests continued across Iran for a seventh day and night on Saturday, with demonstrations reported in scores of cities and a sharp rise in fatalities marking one of the most violent phases of the unrest so far.https://t.co/aGnmGSxvci pic.twitter.com/DsTkFyzRAD— Iran International English (@IranIntl_En) January 4, 2026
DAY 8: IRAN PROTESTS, REGIME FIRING AT PROTESTORS— Open Source Intel (@Osint613) January 4, 2026
Iranian security forces under the Khamenei regime are opening fire directly on protesters in Fooladshahr, Iran.
Not good. pic.twitter.com/zYfrEnVSP6
A protester in Iran is seen using a flamethrower at Iranian forces as protests continue across the country. pic.twitter.com/GSMZGz2uL5— Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 3, 2026
سندی از شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی به معترضان در #بجنورد— Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) January 3, 2026
pic.twitter.com/OVeB2M90dR
Khamenei moet Poetin bellen voor meer traangas. Gisternacht hebben ze veel traangas moeten gebruiken. Er zijn ook gewonden en doden gevallen.— Afshin Ellian (@AfshinEllian1) January 4, 2026
Vandaag, Hafiz Straat in Teheran. De protesten zijn in verschillende wijken van Teheran gaande. Het is moeilijk om te filmen, de… pic.twitter.com/6WqeUVnGdl
🚨 NEW: Iran’s exiled Shah, Reza Shah Pahlavi II to his nation: "My fellow compatriots, I send my greetings to each and every one of you who, through your courage over the past week, have deprived Khamenei and his regime of sleep... Maintain discipline & unity. Victory is yours." https://t.co/65prV1DHzG pic.twitter.com/13xtUvbZFZ— Shayan News (@ShayanNews) January 4, 2026
