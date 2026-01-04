achtergrond

Iran. Protesten gaan door, ook nu overdag, 'sharp rise in fatalities', demonstrant gebruikt huis-tuin-en-keuken vlammenwerper

Waar u moet zijn, hier moet u zijn

Eerst over de nacht. Want ook vannacht was het weer overwegend ongezellig in PvdA-paradijs Iran, waar dappere burgers nog steeds de straten afschuimen, aanvankelijk in protest tegen de aftakeling van de munt en extreme inflatie, maar inmiddels toch vooral tegen de hyperongezellige mores van een islamitische schurkendictatuur. U weet immers: geef de islam carte blanche en vrouwen die hun hoofddoek afwerpen worden gemarteld, LHBTI'ers worden opgehangen, zangers en dansers worden in de cel worden gesmeten, enzovoorts, alles wordt grijs en duister en hoogst vervelend. Welnu, normaal gesproken knallen de baardjes in tijden van onrust van acquit op alles wat beweegt, dit keer leek het er aanvankelijk relatief 'rustig' aan toe te gaan.

Vannacht was het echter wel raak, want gezelligheid kent geen tijd, maar wel een einddatum. 'Security forces' hebben op meerdere plekken het vuur geopend op demonstranten, voornamelijk in Malekshahi, waar staatsmedia 'multiple deaths' hebben bevestigd. Er zijn beelden van een demonstrant (rip) die met een huis-tuin-en-keuken vlammenwerper de staatstroepen te 'lijf' gaat. Iran International (geen staatsmedia, wel gesteund door Irans ideologische vijand Saudi-Arabië, soennitisch) schrijft: "Protests continued across Iran for a seventh day and night on Saturday, with demonstrations reported in scores of cities and a sharp rise in fatalities marking one of the most violent phases of the unrest so far." Ondertussen wordt op de straten nog steeds de verbannen shah bezongen, die (in tegenstelling tot onze Rode Lijn-natuurwijnidealisten) inmiddels heeft gereageerd: "My fellow compatriots, I send my greetings to each and every one of you who, through your courage over the past week, have deprived Khamenei and his regime of sleep... Maintain discipline & unity. Victory is yours."

Ondertussen is het ook NU in de middag uitermate onrustig. Op Twitter zingen beelden van 'New anti-regime protests' rond, met vanzelfsprekend een brute reactie van de zwartbaarden. Wat een land. Het wordt tijd.

@Mosterd | 04-01-26 | 15:00

