Goedemorgen aan iedereen behalve Ali Khamenei, want die is dood (en zwaait af met een koranvers op X). Dat werd vannacht op diverse plekken in Iran uitbundig gevierd - op straat, euforisch uit het raam joelend, op een rotonde (let vooral op de schitterende, jaren zeventig profvoetballer-achtige manier van juichen nadat wat lijkt op een standbeeld omver is getrokken). Overigens is er ook grootschalige rouw - het leger en de Basij zijn natuurlijk nog niet om, aanzienlijke delen van de bevolking moeten nog gederadicaliseerd worden, parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf reageerde met "We have prepared ourselves for all scenarios, and plans have even been made for after the martyrdom of Imam Khamenei. You will see that with the formation of a Leadership Council, authority will take shape among the people and officials." Ondertussen blijft Iran luchtaanvallen uitvoeren - op een vijfsterrenhotel in Bahrein bijvoorbeeld, en op Dubai International Airport. Afijn, er gaat vandaag weer een heleboel gebeuren - volg het allemaal hier.

UPDATE 07:32 - Reza Pahlavi laat er geen gras over groeien en zet zijn plannen voor Iran nog maar eens uiteen in de Washington Post (leesbaar linkje hier), pleit voor een seculiere toekomst. Dat lijkt ons een: uitstekend idee.

UPDATE 07:36 - Iraanse staatsmedia kondigen "regret-inducing response" aan. Mooi geformuleerd wel, eerlijk is eerlijk.

UPDATE 07:38 - Relletjes in Irak, waar demonstranten protesteren tegen het vermoorden van Ali Khamenei. Rode lijn! In Pakistan zijn ze ook al boos, of teleurgesteld, of allebei.

UPDATE 07:39 - Bevestiging van Iraanse staatsmedia: Chief of Staff Mousavi is hartstikke dood. Ondertussen maar weer explosies in Teheran.

UPDATE 07:44 - Berichtje uit de Washington Post van vannacht: de Saudische kroonprins Bin Salman wilde dat Amerika actie zou ondernemen en praatte al weken op Trump in. Lekker gelobbyd!

UPDATE 07:52 - Foto's van tot dusver vermoorde Iraanse strijdkracht-commandanten. Kwartet!

UPDATE 07:57 - CIA verzamelde maandenlang inlichtingen en wist vrij zeker waar Khamenei gisterochtend zou zijn, speelde die informatie door naar Israël, en de rest is geschiedenis, schrijft de New York Times.

UPDATE 08:00 - Alarm in Israël, boel raketten onderweg vanuit Iran

UPDATE 08:01 - Overigens dreigt Iran zich terug te trekken uit het WK voetbal van aanstaande zomer, dat onder andere in Amerika gespeeld wordt. Oog om oog, tand om tand - voetbal is, zoals u weet, oorlog.