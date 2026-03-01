LIVEBLOG 6. Iran bevestigt dood Khamenei, blijft luchtaanvallen uitvoeren
Supreme leader in je broekje
Goedemorgen aan iedereen behalve Ali Khamenei, want die is dood (en zwaait af met een koranvers op X). Dat werd vannacht op diverse plekken in Iran uitbundig gevierd - op straat, euforisch uit het raam joelend, op een rotonde (let vooral op de schitterende, jaren zeventig profvoetballer-achtige manier van juichen nadat wat lijkt op een standbeeld omver is getrokken). Overigens is er ook grootschalige rouw - het leger en de Basij zijn natuurlijk nog niet om, aanzienlijke delen van de bevolking moeten nog gederadicaliseerd worden, parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf reageerde met "We have prepared ourselves for all scenarios, and plans have even been made for after the martyrdom of Imam Khamenei. You will see that with the formation of a Leadership Council, authority will take shape among the people and officials." Ondertussen blijft Iran luchtaanvallen uitvoeren - op een vijfsterrenhotel in Bahrein bijvoorbeeld, en op Dubai International Airport. Afijn, er gaat vandaag weer een heleboel gebeuren - volg het allemaal hier.
UPDATE 07:32 - Reza Pahlavi laat er geen gras over groeien en zet zijn plannen voor Iran nog maar eens uiteen in de Washington Post (leesbaar linkje hier), pleit voor een seculiere toekomst. Dat lijkt ons een: uitstekend idee.
UPDATE 07:36 - Iraanse staatsmedia kondigen "regret-inducing response" aan. Mooi geformuleerd wel, eerlijk is eerlijk.
UPDATE 07:38 - Relletjes in Irak, waar demonstranten protesteren tegen het vermoorden van Ali Khamenei. Rode lijn! In Pakistan zijn ze ook al boos, of teleurgesteld, of allebei.
UPDATE 07:39 - Bevestiging van Iraanse staatsmedia: Chief of Staff Mousavi is hartstikke dood. Ondertussen maar weer explosies in Teheran.
UPDATE 07:44 - Berichtje uit de Washington Post van vannacht: de Saudische kroonprins Bin Salman wilde dat Amerika actie zou ondernemen en praatte al weken op Trump in. Lekker gelobbyd!
UPDATE 07:52 - Foto's van tot dusver vermoorde Iraanse strijdkracht-commandanten. Kwartet!
UPDATE 07:57 - CIA verzamelde maandenlang inlichtingen en wist vrij zeker waar Khamenei gisterochtend zou zijn, speelde die informatie door naar Israël, en de rest is geschiedenis, schrijft de New York Times.
UPDATE 08:00 - Alarm in Israël, boel raketten onderweg vanuit Iran
UPDATE 08:01 - Overigens dreigt Iran zich terug te trekken uit het WK voetbal van aanstaande zomer, dat onder andere in Amerika gespeeld wordt. Oog om oog, tand om tand - voetbal is, zoals u weet, oorlog.
UPDATE 08:05 - Drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Irak. Internationale solidariteit!
UPDATE 08:16 - Alles in orde in grote delen van Israël (hier, hier, hier, hier, hier en hier). Raketaanval Iran dus: geen groot succes. Voor zover bekend geen gewonden of schade in bewoonde gebieden
UPDATE 08:18 Wat een merkwaardig poëtisch en desalniettemin ontzettend ergerlijk taalgebruik houden die lui er toch op na. Ali Larijani, secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad van de Islamitische Republiek: "Amerika en Israël hebben de harten van de Iraanse natie verbrand; wij zullen hun harten verbranden." Volle bak erbarmelijke beeldspraken uitbrakend ten onder. Splinter Chabot zou het, los van de thematiek van zijn boeken, goed doen in Iran.
UPDATE 08:31 - Iraanse drone slaat in op industrieel gebied Verenigde Arabische Emiraten
UPDATE 08:35 - Vannacht 40 gebouwen in Tel Aviv beschadigd na raketaanvallen Iran, 200 bewoners geëvacueerd naar hotels, voor zover bekend geen doden
UPDATE 08:36 - Nog even over Pakistan, waar ze dus boos zijn, want Khamenei was eigenlijk best een toffe peer en Amerika is stom. Consulaat VS is bestormd, in de hectiek die ontstond zijn zes "demonstranten" doodgeschoten, aldus Al Jazeera
UPDATE 08:43 - Internet blackout in Iran duurt inmiddels langer dan 24 uur, al krijgen we er gelukkig alsnog het nodige van mee
UPDATE 08:47 - Zeg nu we er toch zijn, een van de moedigste vrouwen ter wereld is ongetwijfeld Masih Alinejad, hier te zien tijdens een avondje in De Balie, schreef over haar strijd geweldige memoires, The wind in my hair - My fight for freedom in modern Iran getiteld. Die raden we aan. Masih kon nergens ter wereld veilig over straat zonder beveiliging, regimeknakkers probeerde haar tot in New York te vermoorden. Filmpje waarin ze reageert op tragisch overlijden Khamenei is: goud waard.
