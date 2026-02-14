We dachten met z'n allen dat de pe0p de ventilator zou raken maar op die veertiende januari, precies een maand geleden, gebeurde er IETS waardoor de paarden op stal bleven. Ondertussen is Donald Trump wel bezig de troepenmacht in het Midden-Oosten tot krankzinnige proporties op te bouwen - na de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ligt straks mogelijk ook de USS Gerald Ford voor de Iraanse kust. Dat is tamelijk bizar, maar volgens Reuters heeft dat een reden. De Amerikaanse krijgsmacht bereidt zich voor op een mogelijk langdurige, wekenlange militaire operatie tegen Iran, mocht Donnie een aanval bevelen. Dat hebben 'officials' gezegd en dat is dus weer een extra kaart in het pokerspel om de diplomatieke druk op Iran, er werd onlangs gesproken in Oman, op te voeren. "The Pentagon declined to comment." Nou, wij zijn er klaar mee / voor. Lekker doen. REGIME CHANGE NOW.