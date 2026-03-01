LIVEBLOG 3 AANVAL OP IRAN. Speculaties over dood Khamenei in volle gang
NEW: Strikes reported in Bahrain. pic.twitter.com/BvWAjPxeky— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Wat een week mensen, en het is pas zaterdag. Vanochtend werden we wakker met het nieuws van Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Donald Trump sprak het Amerikaanse volk toe om ze over de aanval te informeren, en riep tegelijkertijd het Iraanse volk op in opstand te komen tegen het regime, zodra de aanvallen voorbij zijn. Er zijn verschillende militaire doelen geraakt, van het verblijf van ayatollah Khamenei is een deel vernietigd en hoe het met de bewoner ervan is, blijft onduidelijk. De speculaties in Israëlische media dat hij is omgebracht blijven hardnekkig, al beweerde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken tegen NBC dat 'voor zover hij wist' zowel de ayatollah als president Pezeshkian nog in leven was. Vervolgens meldde de Iraanse staats-tv dat Khamenei binnen enkele minuten een tv-speech zou houden, maar dat is inmiddels al twee uur geleden. Het nieuwste bericht dat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken nu tegen de BBC zegt dat hij niet in de positie is om te zeggen of Khamenei wel of niet leeft. Dat klinkt niet alsof hij ieder moment een vlammende speech gaat houden om zijn strijders een hart onder de riem te steken. Onduidelijk dus. Ondertussen schiet Iran wild om zich heen, niet alleen op Israël maar ook op Bahrein, Koeweit, Qatar en de VAE. Het is vooralsnog een hoop rook en weinig vuur, maar in Dubai is het Palm Hotel geraakt met een Shahed drone, terwijl ook in Bahrein berichten doorgekomen van getroffen gebouwen. Ondertussen meldt Israël een nieuwe aanval op Iraanse doelen. We houden u op de hoogte.
Update 18:04 - Cijfers en video van de Israëlische luchtmacht over de aanval van vanochtend: meer dan 200 gevechtsvliegtuigen hebben meer dan 500 doelen geraakt, "grootste aanvalsvlucht uit de geschiedenis van de IAF"
Update 18:12 - Het aantal gewonden in Koeweit is opgelopen naar 12, meldt het ministerie van Volksgezondheid
Update 18:15 - Lolwut, "Israel hacked a popular Iranian prayer app to send notifications to potentially millions of phones Saturday morning urging the country’s military personnel to defect from the regime and join a fight to liberate the country", aldus bronnen van de Wall Street Journal
Update 18:18 - Het gebouw in Bahrein dat is geraakt is de Era View flat in Manama
Update 18:19 - Het Israëlische Channel 12 meldt dat de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten nog geen airspace control hebben boven Iran
Update 18:21 - Er is weer een nieuwe golf raketten uit Iran onderweg naar Israël
Update 18:40 - Iraanse staatszender IRIB meldt 201 doden en 741 gewonden door de aanvallen volgens de Rode Halve Maan
Update 18:43 - Vrolijke beelden uit Pakistan waar de lokale Sji'ieten de straat op zijn gegaan om het Iraanse regime te steunen
Update 18:54 - Een Israëlische luitenant-kolonel deelde zojuist een waarschuwing voor iedereen die op "het industrieterrein J" in Isfahan is, om daar onmiddellijk weg te gaan omdat er een aanval aankomt, geen verwijzing naar PN van Eyck
Update 18:59 - Whoa, Israëlische Channel 12 meldt "30 senior officials were reportedly targeted within the first 30 seconds of the attack"
Update 19:05 - Volgens staatsmedia Fars en Tasnim is Khamenei niet alleen in leven, maar leidt hij de Iraanse oorlog vanuit een veilige locatie
Update 19:10 - Video uit Iran van raketten onderweg naar Israël
Update 19:14 - Volgens Amit Segal van het Israëlische Channel 12 is Khamenei "almost certainly dead", Israël zou 30 bommen op zijn terrein hebben gegooid, en in ieder geval een minister en enkele familieleden hebben gedood
Update 19:15 - Video van een geraakt munitiedepot in Noord-Iran hieronder
Update 19:16 - Nu even niet, Pakistan en Afghanistan
Update 19:17 - Bericht van: de Houthi's, die fiere Jemenitische strijders. Ze steunen Iran en vinden dat het land in zijn recht staat om Amerikaanse bases in de regio aan te vallen
Update 19:26 - Amerikaanse beelden van EPIC FURY hieronder, VS melden: "There have been no reports of U.S. casualties or combat-related injuries. Damage to U.S. installations was minimal and has not impacted operations"
Update 19:29 - Een Iraanse bron meldt aan CNN dat het land klaar is voor een lange oorlog: "No significant damage has been done to Iran’s missile and defense capabilities, and Iran has prepared itself for a long war"
Update 19:36 - Beelden hieronder lijken gefilmd vanuit (of vlakbij) het gebouw in Bahrein dat door een Iraanse drone werd geraakt
Update 19:43 - De uitslag is binnen. Iran heeft de eerste fase van de oorlog gewonnen. Tenminste, volgens Iran: "Deputy Speaker of the Iranian Parliament says Iran has officially won the first phase of the war - IRIB" (geen idee hoe dit werkt, red.)
Update 19:45 - De echte slachtoffers zijn uiteraard: Nederlanders op vakantie in Dubai die nu niet weg kunnen
Update 19:53 - De Daily Mail heeft een video die van Trump op Mar-a-Lago zou zijn, de avond voor de aanval. Trump neemt afscheid met de woorden (en het witte petje op): "We gotta go work. I gotta go to work!"
Update 19:57 - Netanyahu (!) suggereert nu ook dat Khamenei is overleden. In persstatement: "The plan to destroy Israel no longer exists, and there is a high likelihood that the tyrant Khamenei does not either"
Update 20:05 - Woordvoerder Witte Huis Karoline Leavitt meldt: "President Trump has spoken with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, UAE, and the NATO Secretary General Mark Rutte." Misschien heeft hij het nummer van Kati Piri niet, of haar oude nummer.
Update 20:10 - Heeft iemand de Gasunie al wakker gebeld?
Update 20:13 - Hierr meer over de ingewikkelde situatie bij de Straat van Hormuz, die is niet per se helemaal dicht nu, maar ook niet wat je noemt open voor business as usual
Update 20:16 - Statement Netanyahu hieronder, waarin hij dus suggereert dat Khamenei is gedood
Update 20:28 - Trump zegt in een interview met Axios dat de VS op verschillende momenten kunnen stoppen met de aanvallen. ""I can go long and take over the whole thing, or end it in two or three days and tell the Iranians: 'See you again in a few years if you start rebuilding [your nuclear and missile programs]," Trump said in a five-minute phone interview from Mar-a-Lago."
UPDATE 20:35 - 'AYATOLLAH KHAMENEI DOOD DOOR AANVAL ISRAËL' (daar verder, dit topic gaat dicht)
'This campaign will continue as long as it is needed'— Sky News (@SkyNews) February 28, 2026
Benjamin Netanyahu speaks after the US-Israel strikes on Iran.
The Israeli PM adds: 'This war will bring about true peace'
🔗 https://t.co/sFJUydVdXn pic.twitter.com/VzxL4bcNuz
Cellphone footage showing an Iranian Shahed-136 striking a high-rise residential building earlier tonight in Bahrain. pic.twitter.com/wVxDq657nx— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026
Amerikaanse beelden EPIC FURY
Insane footage showing multiple interceptors from a U.S. Army MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery launching and downing Iranian ballistic missiles earlier tonight during an attack on Al Udeid Air Base in Qatar, with at least one ballistic missile seen striking the… pic.twitter.com/foXk4YMZWB— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026
The U.S. military releases video of what it says were strikes against Iranian military targets. pic.twitter.com/x17c7ITAGD— Idrees Ali (@idreesali114) February 28, 2026
Missile depot struck in northern Iran. pic.twitter.com/LVgpWWhfLT— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
Trump, vanochtend
