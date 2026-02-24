Tjongejonge wat we nu weer lezen. Het AD legt even de vinger op de zere plek als het gaat om onze lokale politici. Die liegen en bedriegen hele campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen bij elkaar en dat komt, direct of indirect, door één man en één man alleen: Donald Trump, de enige politicus die ooit een leugen vertelde. Of, zoals het AD schrijft, de man die de presidentsverkiezingen van 2024 won 'na een campagne waarin hij het niet al te nauw nam met de waarheid'. Dat kunstje doen de lokale kandidaten in ons eens zo mooie Nederland hem nu dus na. In Rotterdam verspreidde GL-PvdA een flyer waarop een nog te bouwen brug veel hoger leek dan hij zou worden om een ongefundeerd schrikbeeld onder de Rotterdammers te creëren, en dat is nog maar het begin. Wij hoorden dan Gemeentebelangen Vught campagne gaat voeren over het deployen van 2.000 zwaarbewapende boa's in Helvoirt 'om de winkeldiefstal aan te pakken', en dat Lingewaard Lokaal belooft een CDA-wethouder in de gevangenis te zullen gooien. Straks wil PVV Oldambt 4000 procent importheffingen op alle Friese sûkerbôle en Termunterzijl afpakken van de gemeente Eemsdelta 'vanwege de tactische ligging'. Onze gedachten gaan uit naar alle lokale factcheckers. TRIEST!