Het was even stil rond Ehsan Jami . Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd hij in Rotterdam verkozen voor Leefbaar Rotterdam als hoogste nieuwkomer op plek 5. Met ingang van 30 april 2021 stopte Jami als gemeenteraadslid vanwege zijn nieuwe functie als griffier op Sint-Eustatius en nu is hij terug in Nederland om te promoveren aan de Universiteit van Leiden.

In Nederland wordt de etniciteit niet meegenomen in de misdaadstatistiek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dat komt door de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden geregistreerd moesten worden. Dat ligt nog steeds heel gevoelig in Nederland. Mensen verwarren ras en etniciteit. Om te begrijpen waarom etniciteit zo’n impact heeft op sociale relaties, moeten we de betekenis van etniciteit definiëren. Wetenschappers definiëren etniciteit als een gedeelde afkomst of sociale achtergrond, gedeelde cultuur en tradities die onderscheidend zijn en tussen generaties worden vastgehouden, en die een identiteitsgevoel en een gemeenschappelijke taal of religieuze traditie creëren.

De hoge criminaliteit onder personen met een niet-westerse achtergrond

Mijn specialiteit is bestuurskunde. In Nederland registreren we alleen maar op nationaliteit. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de (geregistreerde) criminaliteit onder personen met een niet-westerse achtergrond hoger is dan onder de Nederlandse bevolking met een westerse achtergrond. Hieronder vallen onder meer de hoge criminaliteitscijfers onder personen met een Marokkaanse achtergrond. Bij de Marokkanen die in Nederland wonen, is het probleem van de oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken vooral uitgesproken onder jonge mannen.

De criminaliteit onder Marokkaanse mannelijke en vrouwelijke gedetineerden is zeer hoog, zowel in vergelijking met de criminaliteit onder leeftijdsgenoten van andere herkomstgroepen als in vergelijking met die onder autochtone Nederlanders. In Nederland worden alleen het geboorteland en de nationaliteit integraal geregistreerd. Onderzoekers maken bij het CBS vaak gebruik van het systeem van Sociaal Statistische Data Sets (SSD), waarin integrale gegevens over de bevolking van Nederland zijn opgenomen in een systeem van koppelbare registers en diverse onderzoeken die zijn samengevoegd en consistent zijn gemaakt.

In de SSD is het Herkenningsdienstsysteem (HKS) opgenomen, dat sinds 1986 in gebruik is om iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit in Nederland te registreren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek koppelde gegevens van het Herkenningsdienst Systeem (HKS) aan de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) waardoor het aandeel groepen met een migratieachtergrond kon worden berekend. De officiële gegevens beschouwen de derde generatie immigranten echter als autochtone Nederlanders, aangezien zowel zij als hun ouders in Nederland zijn geboren.

Etnisch registreren en het toeslagenschandaal

De discussie over etnisch registreren laaide op door het toeslagenschandaal. Op de zwarte lijst werd precies bijgehouden wat de nationaliteit van de betrokkenen was. In de Basisregistratie Personen (BRP; een reeks gegevens die alle gemeenten verplicht moeten opnemen) werd tot 2014 naast zaken als woonplaats en geboorteplaats ook de tweede nationaliteit van iemand bijgehouden. Dit leidde tot veel klachten omdat zij vonden dat de data niet nodig zouden zijn voor de uitvoering van beleid. De Nederlandse overheid heeft daarop besloten deze gegevens niet langer te bewaren.

In de praktijk betekende dit dat ze niet meer door de gemeente werden aangeleverd, maar dat de oude gegevens hier en daar nog beschikbaar waren. Na onderzoek van RTL Nieuws en Trouw bevestigt de Belastingdienst dat ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit aan strengere controles zijn onderworpen door de Belastingdienst dan andere Nederlanders. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er sprake was van een verhoogd frauderisico. Het is voor het eerst dat wordt toegegeven dat de tweede nationaliteit een ‘indicator’ was bij de Belastingdienst en dat er onderscheid werd gemaakt tussen Nederlanders.

Ethiek en overheid is een belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek. Hoe gaan we met gegevens om? Want registratie is één ding. Het bewaren en bewaken van die gegevens is een tweede. We moeten ervoor waken dat die informatie bij derden terechtkomt, bijvoorbeeld bij inlichtingendiensten of in allerlei algoritmes om gegevens aan elkaar te koppelen. Maar een dillema waar overheden en bedrijven mee worstelen: als je niet registreert op gehandicapten, vrouwen, allochtonen, moslims, homo’s en lesbo’s, hoe weet je dan of een organisatie inclusief en divers is?

Het Marokkanenprobleem

Marokkanen scoren in de misdaad vijf keer hoger dan Jantje en Pietje. Hoe komt dat? Maar in feite kan je als onderzoeker dus niet controleren op etniciteit, bijvoorbeeld bij de cijfers van de politie. Dus moet je andere onderzoeksmethoden hanteren. Veel cijfers worden verborgen gehouden. Neem het rapport van de gemeente Amsterdam over potenrammen. Dat eindigde in de onderste la van Rutger Groot Wassink omdat de uitslag hem niet beviel. Iedere homo in Amsterdam weet precies wie de daders zijn.

Dat zijn geen corpsballen, Finnen of vissers of grefo’s van Urk. Het zijn voornamelijk Marokkaanse Nederlanders. Het argument is altijd: je moet Wilders niet in de kaart spelen. Het gebrek aan integratie binnen de samenleving bestaat ook in andere Europese landen. De gebeurtenissen in Keulen in 2016, waarbij honderden vrouwen werden seksueel werden mishandeld, hebben het debat over etnische minderheden en criminaliteit verscherpt. En na de aanslagen in Duitsland, Frankrijk en Zweden in 2015 is er discussie ontstaan over de vraag of de etnische achtergrond van de dader een rol speelt bij crimineel gedrag. Neem nou een fenomeen als eerwraak, wat een specifiek cultureel component heeft binnen de islamitische gemeenschap. Eerwraak is vaak het gevolg van sterk vrouwonvriendelijke opvattingen over vrouwen en de positie van vrouwen in de samenleving. In deze traditioneel door mannen gedomineerde samenlevingen zijn vrouwen eerst afhankelijk van hun vader/broer en vervolgens van hun echtgenoten, aan wie zij geacht worden te gehoorzamen.

Positieve discriminatie is een regelrechte belediging

Affirmative action en positieve discriminatie vind ik een belediging. Neem iemand van buitenlandse afkomst die keihard werkt en vervolgens hoort: je krijgt een baan vanwege een quota. Ben je niet goed bij je hoofd? Ben ik nou alleen maar aangenomen vanwege de quota of vanwege mijn kwaliteiten? Dat is ook heel paternalistisch en koloniaal, de blanke die voor jou bepaalt dat je zielig bent. Betuttelracisme. Meritocratie is dood.

Ik begrijp vrouwen/minderheden niet die accepteren dat ze ergens worden aangenomen, enkel en alleen omdat ze vrouw/minderheid zijn. Waar vroeger een compliment was wanneer je zei dat je geen kleur zag, is het nu een belediging. Je moet ten alle tijden bewust zijn van iemands “identiteit”, wat dat ook moge zijn.