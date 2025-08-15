ingelogd alslid
logout
nachtmodus
tip redactie
zoeken
Het is weekend. Soep, overal soep.
I have started to say
"A quarter of a century"
Or "thirty years back"
About my own life.
It makes me breathless
It's like falling and recovering
In huge gesturing loops
Through an empty sky.
All that's left to happen
Is some deaths (my own included).
Their order, and their manner,
Remain to be learnt.
Prettig weekend. En be nice.
Het is weekend. Voortijdig afgebroken.
Het is weekend. Tot volgende week.
Het is weekend.
Het is weekend. We hebben geen program.
Het is weekend. We laten hem op en
Het is weekend. Zijn we weer.
Het is weekend. Franz had ook een daddy.
Het weekend. Gehoord de beraadslagingen.
Het is weekend. Het is warm. Het is heet.
Het is weekend
Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nlHoef je ook geen robotcheck uit te voeren.