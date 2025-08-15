achtergrond

Plastic soep in de VrijMiBo

thumb

Het is weekend. Soep, overal soep.

I have started to say
"A quarter of a century"
Or "thirty years back"
About my own life.

It makes me breathless
It's like falling and recovering
In huge gesturing loops
Through an empty sky.

All that's left to happen
Is some deaths (my own included).
Their order, and their manner,
Remain to be learnt.
Prettig weekend. En be nice.

Tags: vrijmibo, tieten, larkin
@Ronaldo | 15-08-25 | 17:00 | 56 reacties

Reaguursels

