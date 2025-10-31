achtergrond

Requiem voor de VrijMiBo

thumb

Het is weekend. Op Quid.

Het wordt altijd vrijdag.
En vroeger begon toen het weekend.
En kwam er een topic op GeenStijl.

In dat topic kwamen linkjes
En toen een plaatje na de klik.
En toen werd het topic af en toe een gedicht.
En toen steeds vaker.
En toen altijd
En helemaal vol.
Maar toen kwamen de kapers.
Met claims
Op plaatjes die overal staan.
Maar binnenkort niet meer hier.
Dus voor de laatste keer zo.
Prettig weekend. En be nice
Volgende week weer een VrijMiBo. Maar anders. Tot dan.

Okee nog eentje dan

Laatste, om het af te leren

Tags: vrijmibo, tieten, rip
@Ronaldo | 31-10-25 | 17:00 | 47 reacties

