Requiem voor de VrijMiBo
In dat topic kwamen linkjes.
En toen een plaatje na de klik.
En toen werd het topic af en toe een gedicht.
En toen steeds vaker.
En toen altijd.
En helemaal vol.
Maar toen kwamen de kapers.
Met claims.
Op plaatjes die overal staan.
Maar binnenkort niet meer hier.
Dus voor de laatste keer zo.
Prettig weekend. En be nice.
Volgende week weer een VrijMiBo. Maar anders. Tot dan.
Okee nog eentje dan
Laatste, om het af te leren
Reaguursels
