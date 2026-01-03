Goedemorgen, het lijkt los te gaan in Venezuela. Daar zijn in het afgelopen uur meerdere explosies te zien geweest boven hoofdstad Caracas, onder andere bij de haven, vliegvelden en een militaire basis waar even later een grote brand is ontstaan. Het zou zijn begonnen rond 02:00 lokale tijd en gaat dus mogelijk om luchtaanvallen die dan weer zeer mogelijk Amerikaans kunnen zijn. Later meer.

AI-vertaling: La Carlota buiten werking gesteld en gebombardeerd, Bergkazerne in Catia La Mar buiten werking gesteld en gebombardeerd, Federaal Wetgevend Paleis in Caracas gebombardeerd, Fuerte Tiuna gebombardeerd, Luchthaven El Hatillo aangevallen, F-16 basis nr. 3 in Barquisimeto gebombardeerd, Privéluchthaven van Caracas in Charallave gebombardeerd en buiten werking gesteld, Defensieplan in Miraflores geactiveerd, delen van Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero en heel het zuiden van Caracas zonder stroom, Aanvallen in het historische centrum van Caracas, Militaire helikopterbasis van Higuerote buiten werking gesteld en gebombardeerd.