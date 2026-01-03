LIVEBLOG - Oorlog Venezuela: Amerikaanse luchtaanvallen, onder andere op hoofdstad Caracas
Lijkt gericht op militaire- en regeringsdoelen
Footage showing a massive explosion earlier at Higuerote Airport in the State of Miranda, Northern Venezuela, with the secondary explosions and fire suggesting a strike against a surface-to-air missile launcher with the Venezuelan Air Force. pic.twitter.com/VlSRMMdgE1— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
Goedemorgen, het lijkt los te gaan in Venezuela. Daar zijn in het afgelopen uur meerdere explosies te zien geweest boven hoofdstad Caracas, onder andere bij de haven, vliegvelden en een militaire basis waar even later een grote brand is ontstaan. Het zou zijn begonnen rond 02:00 lokale tijd en gaat dus mogelijk om luchtaanvallen die dan weer zeer mogelijk Amerikaans kunnen zijn. Later meer.
UPDATE 08:08 - AP meldt tenminste 7 explosies.
UPDATE 08:12 - Luchtruim boven Venezuela al een tijdje leeg. Ondertussen roept de president van buurland Colombia dat 'ze' Caracas bombarderen met raketten en dat de VN en de OAS spoedvergaderingen moeten inlassen.
UPDATE 08:16 - Volgens Sky News Arabia bevestigen Venezolaanse bronnen de Amerikaanse luchtaanvallen op de militaire basis, met als vermeend doel het Maduro-regime omver te gooien en de oppositie te steunen.
UPDATE 08:21 - Er rijden Venezolaanse pantservoertuigen zenuwachtig rondjes bij het presidentieel paleis.
UPDATE 08:28 - Bronnen rond het Witte Huis melden aan CBS News dat ze 'aware of' de explosies in Caracas zijn. Goh.
UPDATE 08:36 - Bronnen rond het Witte Huis zouden nu de Amerikaanse luchtaanvallen op Venezuela, waaronder op militaire doelwitten, bevestigen.
UPDATE 08:40 - Nieuwe beelden van een mogelijke Amerikaanse MH-6M Little Bird helikopter die schiet boven Venezuela. Holy shit.
UPDATE 08:42 - Maduro roept noodtoestand uit. Venezuela in hoogste militaire paraatheid met nationaal defensieplan van kracht.
UPDATE 08:44 - Lijkt echt heel sterk een Amerikaanse gevechtshelikopter die raketten afvuurt. Te zien op verschillende, krankzinnige beelden.
UPDATE 08:52 - Volledige verklaring president Maduro hierrr.
UPDATE 08:54 - De aanvallen zouden daags voor uitvoering zijn goedgekeurd door president Trump, meldt CBS News.
UPDATE 08:55 - Een van de doelwitten zou de woning van defensieminister Vladimir López zijn geweest, bij militaire basis Fuerte Tiuna. Dat zouden mogelijk ook die bizarre beelden van zojuist zijn.
UPDATE 09:03 - De regering-Trump wilde dus aanvankelijk beginnen met bombarderen op Eerste Kerstdag, maar dit werd uitgesteld vanwege weersomstandigheden.
UPDATE 09:06 - Detail maar wel symbolisch: mausoleum Hugo Chávez mogelijk geraakt.
UPDATE 09:06 - Maduro ontving slechts 10 uur voor aanvang van de luchtaanvallen een speciale gezant van de Chinese regering.
UPDATE 09:13 - Nieuwe beelden van de aftermath in de haven van Caracas. Brandjes, veel dingen stuk.
UPDATE 09:17 - Ook Cuba spreekt schande van het Amerikaanse geweld, maar dat is weinig verrassend.
UPDATE 09:22 - Het lijkt tot nu toe sterk op een typisch Trumpiaanse korte, genadeloze uithaal. De Amerikaanse SOAR (160th Special Operations Aviation Regiment) lijkt vertrokken na aanvallen op verschillende militaire- en regeringsdoelwitten. Die SOAR (werken vrijwel altijd in combinatie met grondtroepen / drop offs) duidt ook niet op een grootschalige invasie, maar een special forces-missie.
UPDATE 09:28 - We weten niet waar Maduro is, aldus de New York Times.
UPDATE 09:38 - Mega-gang Tren Del Llano lijkt op te roepen tot gewapend aanvallen op het Maduro-regime, waar ze al geen vriendjes van waren.
UPDATE 09:43 - President van Colombia deelt screenshot van lijstje mogelijke getroffen doelwitten, waaronder het Venezolaanse parlement. Lijstje en vertaling onderaan dit blog.
UPDATE 10:20 - Veel (Venezolaanse) militairen op de straten van Caracas, naar verluidt met name in wijken waar regime-kritische gangs actief zijn.
UPDATE --- MADURO GEVANGENGENOMEN DOOR VS. Liveblog gesloten.
Wide angle footage shows U.S. airstrikes in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/JnlImZTaeP— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Footage claimed to show an attack helicopter, possibly an AH-64 “Apache” with the U.S. Army, striking an unknown location with rockets tonight in Venezuela. pic.twitter.com/R6CJVJfCro— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
U.S. airstrikes targeting Generalísimo Francisco de Miranda Air Base in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/B3xz7tQKur— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
WATCH: Situation in Venezuela from the ground. pic.twitter.com/RjjNYGsxYS— Clash Report (@clashreport) January 3, 2026
Additional footage of an attack helicopter with the U.S. Army or Marine Corps striking a site with rockets and its rotary autocannon near the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/xUW52zLd2j— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
Footage which appears to show U.S. Army CH-47G “Chinook” Special Operations Helicopters, likely with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), over the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/60DCRoTeFQ— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
Lijstje doelwitten volgens president Petro van Colombia (slechts deels bevestigd)
Balance confirmado hasta el momento: pic.twitter.com/Tt9JdoyfKr— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
AI-vertaling: La Carlota buiten werking gesteld en gebombardeerd, Bergkazerne in Catia La Mar buiten werking gesteld en gebombardeerd, Federaal Wetgevend Paleis in Caracas gebombardeerd, Fuerte Tiuna gebombardeerd, Luchthaven El Hatillo aangevallen, F-16 basis nr. 3 in Barquisimeto gebombardeerd, Privéluchthaven van Caracas in Charallave gebombardeerd en buiten werking gesteld, Defensieplan in Miraflores geactiveerd, delen van Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero en heel het zuiden van Caracas zonder stroom, Aanvallen in het historische centrum van Caracas, Militaire helikopterbasis van Higuerote buiten werking gesteld en gebombardeerd.
