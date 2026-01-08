Schoon genoeg van de mening van Rob de Wijk? Bent u doodziek van Arend Jan Boekestijn? Kunt u Raymond Mens niet meer aanhoren? Mart de Kruif-moe? Ontsteekt u in razernij als Stefan de Vries zijn mond opentrekt? Even helemaal klaar met dat al diplomatengeleuter en deskundigegelul van mensen die er eigenlijk helemaal geen Venezolaanse kaas van gegeten hebben? Dan bent u ongetwijfeld wél heel erg benieuwd naar wat uw volksvertegenwoordigers nou eigenlijk vinden van Trump, Maduro en Venezuela. We MOETEN, haast een week na de ontstane ophef, weten wat Eric van der Burg vindt, we smachten naar antwoorden van Jan Paternotte Hanneke van der Werf, Jesse Klaver kan de situatie monitoren, Jimmy Dijk zal ons geruststellen en misschien lost Henk Vermeer de wereldproblematiek wel eensklaps op met een van zijn befaamde geniale ingevingen. En daarom zijn de ogen van de wereld - niet voor het eerst - gericht op Den Haag (LIVESTREAM HIER), alwaar in de Groen van Prinstererzaal, derde verdieping aan het einde van de hal tweede deur links net voorbij het conciërgehok, zal plaatsvinden: het SPOEDDEBAT over de 'Actuele ontwikkelingen in Venezuela en de veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk'.