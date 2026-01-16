Trump krijgt Nobelprijs voor de Vrede
Eerst de prestigieuze, eeuwenoude FIFA-vredesprijs en nu dit weer. Hoeveel vredesprijzen kan 1 man winnen?
María Corina Machado, prominent Venezuelan Opposition Leader, gave her Nobel Peace Prize medal to President Donald Trump of the US. pic.twitter.com/y5572Y1W3a— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) January 16, 2026
De Nobelprijs voor de Vrede, die door een administratieve fout in tijdelijke bruikleen terecht was gekomen bij Venozelaanse oppositieleider María Corina Machado, is weer thuis. Na Trumps ontvoering van Maduro zei hij nog over Machado dat ze in haar land "niet genoeg respect genoot om haar land te leiden". Maar na deze overdracht zegt hij: "(...) She is a wonderful woman who has been through so much. María presented me with her Nobel Peace Prize for the work I have done. Such a wonderful gesture of mutual respect. Thank you María!" Niet genoeg respect ín Venezuela, wel genoeg wederzijds respect!
Het Nobelcomité vindt het overigens allemaal maar niks, en schrijft op Twitter: "But one truth remains. As the Norwegian Nobel Committee states: “Once a Nobel Prize is announced, it cannot be revoked, shared, or transferred to others. The decision is final and stands for all time.” A medal can change owners, but the title of a Nobel Peace Prize laureate cannot." Helemaal niks is het enige dat nog mag.
Mag niet deed het wel
‘HE DESERVES IT’: Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado sits down with @RCamposDuffy to share the “emotional moment” she presented President Trump with her Nobel Peace Prize.— Fox News (@FoxNews) January 16, 2026
