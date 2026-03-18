WAT WAT WAT. Marokko alsnog winnaar Afrika Cup
Reglementaire 3-0 overwinning
We waren die hele finale van de Afrika Cup alweer vergeten maar hij was op zich vermakelijk maar dan niet vanwege het voetbal maar juist vanwege de typische Afrika Cup-toestanden. Er was gedoe met Saibari en een voodoo-handdoek en Marokko kreeg in de laatste minuten een penalty en toen liep Senegal doodleuk van het veld af, waarna Brahim Diaz een kwartier later die penalty met de lafste panenka ooit miste. Uitslag 0-1 voor Senegal. DACHTEN WE. Nu blijkt dus dat het gedrag van Senegal ertoe heeft geleid dat ze de finale ALSNOG VERLIEZEN. Raaaarrr en nooit eerder vertoond, maar Marokko heeft nu dus officieel met 3-0 gewonnen. Dat wordt TOETEREN!
🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026
Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.
CAF statement tonight. ⤵️🇲🇦 pic.twitter.com/T27V28QDes
Aiii
Wollah pic.twitter.com/55ZhO18uJG— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 18, 2026
Dit gaat gelukkig niemand afpakken
ADO Den Haag promoveert, dus wordt het veld bestormd pic.twitter.com/F2jX10txnT— MvGruijthuijsen (@GruijthuijsenMv) March 17, 2026
