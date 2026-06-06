Paul de Leeuw eist 'TOELICHTING en CONTEXT' bij oude fragmenten in Schatkamer Beeld en Geluid
Schreeuw om De Leeuw
Welja. Ook Paul de Leeuw heeft geen toestemming verleend voor het publiceren van De Schreeuw van De Leeuw in de Schatkamer van Beeld & Geluid. "Daar zit mijn oeuvre nog niet bij, omdat ik wil dat bij dat soort fragmenten een toelichting komt. Ik heb geen zin om mij doorlopend te moeten blijven verantwoorden voor sketches van 30, 35 jaar geleden. Daarom moet bij dat materiaal de context van die tijd worden gegeven. Ik wil er goed over nadenken wat wel en wat niet in die Schatkamer komt, en onder welke voorwaarden." Wij van GeenStijl denken natuurlijk graag met Paul de Leeuw mee en hebben de toelichting voor de fragmenten alvast geschreven. Komt-ie.
Paul de Leeuw was vroeger op tv een grappige meneer die grappige grapjes maakte en daar heel erg veel belastinggeld (echt heel erg veel) voor kreeg. Maar nu is hij geen grappige meneer meer, maar een beetje een rare oude man die ruzie maakt met regisseurs en alvast bukt voor denkbeeldige boze mensen die denkbeeldige ophef veroorzaken en daarom het publiek maken van met publiek geld betaalde televisie tegenhoudt.
Zo. Plak dat er maar op. Strik eromheen en klaar, Beeld & Geluid. En pak dan meteen alle TROS-afveleringen van Dit Was Het Nieuws mee.
LOL
Dit fragment dus
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*Eens in de zoveel tijd, zo'n mail. Het ligt niet aan jou, het ligt aan ons, we zullen het beter moeten uitleggen. *
Paul de Leeuw is hindoe geworden (en heeft kotsbeu van islamitische ruitenroeiers)
Dat was ff schrikken toen we de Telebelg van de mat pakten. Paul de Leeuw blijkt hindoe geworden, en hij spreekt zich uit tegen vandalisme, overlast en de aanhoudende dreiging door islamitische jongeren in de Schilderswijk.