Wat de neuk. Beeld en Geluid heeft ALLE (nou ja bijna alle) afleveringen van Dit Was Het Nieuws uit de 'Schatkamer' gehaald, nog voor er ook maar één klacht is gekomen, alleen maar omdat er MOGELIJK, ja mogelijk, kwetsende grappen in zouden kunnen zitten. Dus nog voor één humorloze sneuneus een klacht heeft ingediend gaat de producent door de knieën.

""Volgens de producent leent een programma als Dit was het nieuws zich helemaal niet voor De Schatkamer, omdat veel grappen van jaren terug nu mogelijk slecht zouden vallen. „Dat kan reputatieschade opleveren voor ons team, aangezien vroeger heel veel dingen wel konden en die nu niet meer kunnen. En dingen kunnen uit hun verband worden gerukt als er nu een stukje uit wordt gehaald.”"

Ja en hoe komt het dat vroeger heel veel dingen wel konden en nu niet meer? Door dit soort laf gebuk voor mogelijke reputatieschade van een club natrappende klootzakken die bang zijn geconfronteerd te worden met hun eigen werk. Het bizarre is nog wel dat je vroeger geen BN'ers had die de hele dag de meest debiele shit op hun Instagram kwakken zonder gecanceld te worden, maar nu zouden een paar grappen over (Ja over wie of wat eigenlijk? Negers? Homo's? Jenny Arean? Over deze opportunistische Instagrampost van Peter Pannekoek? Oh nee! Die zit in de nieuwe show van Micha Wertheim) van 25 jaar geleden opeens een reden zijn om maar meteen ALLES van het internet te pleuren. Dit was Dit Was Het Nieuws, maar niet voordat we hebben gekeken naar deze nog wel beschikbare aflevering om stukjes uit hun verband te rukken teneinde het team wat reputatieschade te berokkenen.