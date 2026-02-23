Één gecancelde show van Rogier Kahlmann is een incident, twee is toeval (!?), maar nu het er vijf zijn is het een sneu patroon

Dit wordt een beetje een verdrietig topic over een verdrietige zaak. Comedian Rogier Kahlmann heeft een show gemaakt die 'Trigger Warning' heet en zo'n beetje bedoeld lijkt te zijn om gecanceld te worden in de theaterwereld: "Het concept ontstond uit zijn frustratie over wat hij ziet als een toenemende golf van overgevoeligheid, zelfcensuur en "cancel culture" in de Nederlandse comedy- en cultuursector". En u raadt het al: nu worden de geplande shows van Kahlmann één voor één gecanceld. Eerst in Breda, toen in Arnhem, daarna Castricum, Steggerda en Leeuwarden.

Nou snappen wij heus wel dat theaters niet verplicht zijn om iedereen een podium te geven en wij snappen ook dat er een grijs gebied is tussen zeggen dat er maar twee genders zijn en een uur lang naast batshit crazy Jonathan Krispijn gaan zitten ouwenelen bij de wappies van de Andere Krant (lol, groetjes van zijn fans) maar ook dit soort lui mogen grappen vertellen in een Vrij Land, en als theater of zaaltjesverhuurder op eerder gemaakte afspraken terugkomen is dat gewoon SAD en CENSUUR.

Ondertussen zit de verkoop voor Trigger Warning volgens Kahlmann juist in de lift, vanwege de ophef over de zaak. Deze kwestie kent dus alleen maar verliezers: ten eerste Rogier Kahlmann die allemaal gezeik heeft, ten tweede de lui die de boel willen cancelen, omdat er dankzij hen juist meer mensen naar de show komen, en ten derde al die mensen die alleen maar een kaartje hebben gekocht omdat ze een hekel aan cancelculture hebben die nu opeens meer dan een uur lang in een theater moeten gaan zitten luisteren naar Rogier Kahlmann en zijn maten terwijl ze ook gewoon iets leuks hadden kunnen doen. Ho en ten vierde minister Letschert van Cultuur die nog maar koud van net bordes af is en nu al deze Kamervragen van Groep Markuszower mag beantwoorden. Maar goed: ER ZIJN DUS NOG KAARTEN.

TRIGGER WARNING: Paar grappen van Kahlmann na de breek, lachen niet verplicht