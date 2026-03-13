Opvallende ontwikkeling in de zaak rond de brandstichting in de Rotterdamse synagoge van afgelopen donderdagnacht. De T. meldt namelijk dat drie van de vier verdachte Tilburgers die op vrijdag werden opgepakt van Antilliaanse afkomst zijn. Nou kun je veel over Antillianen zeggen maar het is waarschijnlijk niet de eerste bevolkingsgroep die u bij de antisemitisme-bingo had ingevuld. En dat kan kloppen, want het heeft er alle schijn van dat de jochies niet zozeer hebben gehandeld uit ideologische motieven, als wel uit monetaire overwegingen. "Ze worden, zo vertellen bronnen van De Telegraaf, gezien als voetsoldaten, die voor een paar grijpstuivers bereid waren tijdens de nachtelijke uren het explosief bij de synagoge te plaatsen." En dat zou dan dus weer passen bij de modus operandi van Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, een club die niet zozeer geharde terroristen lijkt te ronselen als wel goedkope crimineeltjes om bommetjes te leggen, zie ook: de actie in Amsterdam van vanochtend. "Na hun arrestatie zijn er huiszoekingen gedaan om na te gaan of er meer materiaal in bezit van het viertal was waarmee nog meer aanslagen konden worden gepleegd. In woningen aan onder meer het Van Delfthof, de Lage Witsiebaan en de Dirk Fockstraat werden huiszoekingen gedaan. Bij de mannen zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. De verdachten van 17, 18 en 19 (2) jaar, worden maandag voorgeleid."

UPDATE - OM: Alle vier verdachten worden verdacht van terrorisme. Verrassend!