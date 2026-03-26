Kijk nu eens wie we hier hebben! Vintage GeenStijl Topicvriend en semiprofessioneel huiliehuilie Tariq Ramadan, de 'bruggenbouwer' die in het stenen internettijdperk z'n islamitische vrouwen- en homohaat mocht verkondigen op de Erasmus Universiteit, en daarna door de gemeente Rotterdam werd ingehuurd als adviseur Integratie, voor het op gang brengen van dialoog tussen moslims en niet-moslims. Deze in NPO-Nederland kapot geknuffelde engnek, weirdo en charlatan is nu veroordeeld voor het niet zo prettig op gang brengen van dialoog tussen man en vrouw: Tariq (63) heeft namelijk meerdere vrouwen verkracht (zie ook dit topic) en dat heeft hem in Frankrijk een celstraf van 18 jaar opgeleverd. Eerder werd hij in Zwitserland ook al veroordeeld voor verkrachting. Nu stond Tariq al bekend als iemand die over vrouwen zei: "Ze mogen met hun verschijning geen aandacht trekken. Op straat, zo is de wet, moeten vrouwen hun ogen strak richten op het beton." En als iemand die over homoseksualiteit zei: "Dit probleem blijkt een storing, een verkeerd functioneren en een onevenwichtigheid." Dat krijg je er nou van als je te goed hebt opgelet bij Koranles: storing! Of Tariq de celstraf gaat uitzitten is trouwens nog maar de vraag: hij zit in Zwitserland en Zwitserland levert niet uit. Sad.

PS. Tariq Ramadan was een groot voorstander van het islamitische regime in Iran! Liveblog over die situatie aldaar kunt u hier volgen

Update - En een throwback naar heer Brendels opinie in de Volkskrant in 2009