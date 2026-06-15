Steven van H. en Mathias T., die we nog kennen van toen ze bij Powned-programma Verboden Liefde mochten uithuilen over gristelijke (schoon)moeder Eltje die destijds niet accepteerde dat Mathias en Steven samen heaumeau waren, zijn veroordeeld voor ontucht met kinderen en een hond. De zieke praktijken van de twee kwamen aan het licht door een connectie met een andere misbruikzaak. Mathias en Steven bleken in de kamer van hun pleegzoons (7 en 10 jaar oud) camera's te hebben hangen, waarmee ze filmden hoe ze aan zichzelf en elkaar zaten of seks hadden in de deuropening terwijl de kinderen sliepen of zaten te spelen. Ook werden de kinderen misbruikt onder de douche, allemaal op camera. De kloothommels waren in het bezit van 1.700 afbeeldingen met kinderporno en 540 afbeeldingen van soortgelijke zooi met hun hond. Gad- gad- gadverdamme, Eltje had al die tijd gelijk. Was nou maar teruggekeerd naar je zus, kunnen we achteraf zeggen. Mathias en Steven zijn hartstikke schuldig en gaan dus heel erg lang de bak in. NOT. De ploerten hebben 4,5 maand in voorarrest gezeten en dat is lang genoeg, vindt de rechter. Naast een jaar VOORWAARDELIJKE celstraf van een jaartje mogen ze 240 uur schoffelen. O ja en pas over 5 jaar een nieuwe hond in huis halen. WTF.