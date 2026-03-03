[LIVEBLOG IRAN HIER]

De ongekende smeerlap Mels uit Barendrecht, die 31 minderjarige meisjes van tussen de 4 (!) en 13 (!) jaar oud, onder wie het dochtertje van zijn beste vrienden en vriendinnetjes van zijn eigen dochter, drogeerde, misbruikte, filmde en fotografeerde, heeft een gevangenisstraf van 18 jaar plus tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen van de Rotterdamse rechtbank. De eis van het OM was 14 jaar dus deze zieke geest heeft er toch nog vier jaar bij gekregen. Mels is verantwoordelijk voor het compleet ruïneren van de levens van 31 meisjes en de levens van al hun naasten. Dat deze onvoorstelbare gek, waarvoor geen straf eigenlijk hoog genoeg is, mag wegrotten in de smerigste hoek van de smerigste cel met het smerigste voer.

PERSBERICHT + HELE UITSPRAAK: