Mels van Beek uit Barendrecht heeft zelf kinderen, en maakte van die gelegenheid gebruik om vriendjes en vriendinnetjes te drogeren en misbruiken. Mels van Beek filmde zijn uitspattingen, zodat hij het een later moment allemaal nog eens rustig kon herbeleven. Mels van Beek is iemand die we graag met terugwerkende kracht zouden aborteren, maar dat gaat helaas niet. Oordeel zelf:

"De modus operandi was altijd dezelfde: de verdachte gebruikte zijn eigen kinderen als lokaas. Ze namen logeetjes mee, die vervolgens misbruikt werden. Dit gebeurde jaren achtereen."

Vandaag nog geen inhoudelijke behandeling; we trappen af om 10.00. Saskia Belleman is erbij.

Update Misschien wel het ergste aan deze zaak: sommige slachtoffers waren zo jong dat ze het niet meer weten. Dat zadelt ouders op met de vraag of en zo ja wanneer ze aan hun kind moeten vertellen dat het misbruikt is.

Update Mels heeft spijt, meldde zichzelf bij de politie, en werkt nu mee met het onderzoek. Mels gaat naar het Pieter Baan Centrum ter observatie. Tsjonge, straks blijkt nog dat hij er helemaal niets aan kon doen, en weliswaar een kindermisbruiker is, maar een onbeholpen kindermisbruiker.

Update Dat was 'm alweer voor vandaag. Volgende zitting is op 3 maart aanstaande.