Poetin probeert hier ook Trump los te weken uit het Westerse blok dat handelssancties doorvoert, door in te wrijven hoeveel economische kansen de VS laat liggen. Door middel van dit gesprek heeft Poetin de invoering van secundaire handelssancties op importeurs van Russische olie zoals India en China al enkele weken uitgesteld, en hij kreeg nog een paar weken cadeau in de hoop op vrede.

Poetin schept voor zichzelf, Rusland en de internationale gemeenschap de illusie dat Rusland nog een wereldmacht is. Poetin heeft tijd gekocht door eindeloos te wachten op een gesprek met de president van de VS en daarna weken te krijgen om de volgende stap te zetten. Elke week is winst. Poetin wil geen vrede, hij wil zo lang mogelijk praten en strategische gevechtspauzes. Dit stopt niet.

Deze top was vooral voor de beeldvorming. Rusland en China lieten marine voor de kust varen, Poetin werd overvlogen door een B2 bommenwerper geflankeerd met vier F35 Joint Strike Fighters en mocht langs F22 Raptors lopen op weg naar het overleg. Poetin zat als een blij ei in de limousine van Trump. Russische minister van Buitenlandse zaken Lavrov liep in een “CCCP” Sovjet-Unietrui rond.

Wie de toespraak van Poetin na een paar uur gepruttel met Trump luisterde, hoorde bijna niets over Oekraïne. Poetin had het over het verdelen van de Noordpool, gemiste handel door sancties en dat het Westen decennialang verkeerde diplomatieke keuzes maakt. Deze ex-KGB-er heeft de val van de Sovjet-Unie nog niet emotioneel verwerkt. Het woord wapenstilstand viel helaas niet .

De verwachting is dat Rusland rond 2030 dankzij economische sancties door haar geld heen raakt. Door specifieke grondstoffen en producten niet meer te exporteren naar Rusland, wordt haar militaire productie eerder getroffen. Het Russische leger ging in aanloop naar deze gesprekken in volle kracht door, zelfs op medische burgerdoelen. Poetin lijkt door te vechten tot het bittere einde.

Trump bekeek het positief en meldde dat hij en Poetin het over allerlei dingen eens zijn. Wat die dingen waren, bleef onduidelijk. Hij wekte wel de indruk dat Zelensky en de EU allerlei dingen mogen gaan slikken. De president van Finland zag dit aankomen, Finland raakte eerder grondgebied kwijt aan Rusland. Ik geloof eerder Poetins eigen essay waarin hij zijn keizerlijke ambities etaleerde in 2021.

De ijskap op de Noordpool wordt elk jaar kleiner. Hierdoor dromen Poetin en Trump van exploratie en verdeling van grondstoffen en nieuwe vaarroutes. Met het DeepWaterHorizon fiasco hebben we gezien wat de risico's zijn van op kilometers diepte boren naar olie in een tropisch klimaat, dit willen de heren combineren met de risico;s in de Beringstraat, die we kennen van krabvissen.

Rusland is vrij gigantisch met vele nog niet ontdekte, bewezen of aangeboorde grondstoffen. De expansie van Rusland in Georgië (2008), de Krim en de Donbass (2014) en de rest van Oekraïne (2021 tot heden) zijn steeds kleine stukjes voormalige Sovjet-Unie, pyrrusoverwinningen op het geheel. Diverse oorlogen om een paar procent extra grondstoffen gaan geen grootmacht reanimeren.

Vrede, veiligheid, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen had Rusland meer gebracht dan deze reeks oorlogen. Poetin zit via de Medvedev-truc nu aan zijn derde, vierde of vijfde illegale ambtstermijn, hij was sinds 8 mei 2008 al over datum. Hij won verkiezingen door oppositie zoals Alexei Navalny, Boris Nemtsov en tientallen anderen te vermoorden. Soms ook binnen de NAVO.

De economie van de VS is 29 biljoen dollar, en laat al zestig jaar exponentiële groei zien. Rusland zag krimp rond de val van de Sovjet-Unie, exponentiële groei tussen 1999 en 2008. Er volgde stagnatie door de oorlogen in Georgië, de Donbass, Krim en laatst de rest van Oekraïne. Rusland mist al 17 jaar normale groei door corruptie, oorlogen en sancties. Russen missen de helft van hun koopkracht.

Poetin stelde dat Rusland onder zijn leiding de grootste economie werd van Europa. Rusland (2,2B$) is kleiner dan Duitsland (4,7B$) , het Verenigd Koninkrijk (3,6B$), Frankrijk (3,2B$) en Italië (2,4B$). Ik gok dat Poetin zijn leugen over de omvang van de Russische economie oprecht gelooft, wie durft er in het Kremlin nog slecht nieuws te brengen? Er vallen daar regelmatig topmensen uit een raam.

Rusland heeft inmiddels een kwart miljoen dode soldaten en driekwart miljoen gewonde soldaten. (het maakt niet uit welke bron je pakt). Oekraïne begroef 80 duizend soldaten en heeft 400 duizend gewonden. Wat ooit het tweede leger ter wereld was, werd het tweede leger in Oekraïne en soms zelfs in Rusland. Poetin droomde in drie dagen Oekraïne te veroveren, na ruim drie jaar zit hij op 20%.

Volgens satellietbeelden raken zelfs verouderde militaire voertuigen op. Poetin verstookt zoveel artilleriegranaten dat er 12 miljoen ingekocht werden in Noord-Korea, helaas valt de kwaliteit daarvan nogal tegen, de helft doet het niet. Poetin bestuurde lachend de auto naast Kim3, ik denk dat beiden gevangen zitten in een mooi-weer-show vanuit panische generaals en topambtenaren.

Dit gesprek in Alaska inclusief taxiritje in “The Beast” naast Trump heeft Poetin nog verder in de waan gebracht dat hij op gelijke voet met het Westen staat, hij dit diplomatieke proces eindeloos kan rekken en een onderhandelingspositie heeft. Toen journalisten hem de vraag stelden of hij zou stoppen met mensen vermoorden, ging hij lachen. Hij ziet een vrije pers als een teken van zwakte.

Poetin is deze oorlog gestart, hij kan deze oorlog op elk moment pauzeren of stoppen.