Vandaag, 1 november, is GeenStijl al weer twee jaar onafhankelijk van TMG/Mediahuis. Het kleinste online uitgeverijtje met het grootste bereik, verhoudingsgewijs.

Van corporate...

In die twee jaar hebben we geleerd dat een miljoenmiljard mensen bereid zijn om GeenStijl te steunen met een lidmaatschap en/of donaties. We leerden ook dat de zogenaamde inventory van de website veel beter en dus lucratiever vermarkt kon worden dan onder TMG-beheer gebeurde, waarbij we natuurlijk ook altijd de gevoelige lijn tussen commercie en irritatie in de gaten moeten houden - ook om redactionele onafhankelijkheid nadrukkelijk te scheiden van commerciële uitingen. Het is een eeuwige strijd: als het aan de Paarse Broeken zou liggen, eindigde ieder topic met 'P.S. Koop een koe, koop krasloten, koop dit boek via Bol & vul ook nog ff een Totoformulier in'. En als het aan de redactie zou liggen, hadden we 500.000 abonnees en zouden we GS volledig advertentievrij en niet 100, maar 110 procent onafhankelijk maken. Maar met z'n allen houden we het gaande.

...via een beetje weemoed...

Toch denken we soms met weemoed terug aan ons corporate luizenleven van weleer. Enerzijds hielden we de middelvingers lekker omhoog naar de bureaucratie van de Basisweg, anderzijds is het ook tamelijk onbetaalbaar om declaraties in een onzichtbare machine te uploaden en gewoon uitbetaald te krijgen. Om te roepen 'We moeten nieuwe laptops! En een dikkere TV! En een PS4!', en twee dagen later een stapel glimmend nieuw speelgoed op de bureaux aan te treffen. Of om een juridische dreigfax met een dagvaarding van een stuk ongebalkt tuig dat Naam & Toenaam van de frontpage wil tot een vliegtuigje te vouwen, naar het Zwarte Kippenhok te gooien en 'Dat lossen jullie wel ff op hè?' er achteraan te roepen. Mooi was die tijd.

...door pieken en dalen...

Want solozeilen is alles zelf doen, en 2020 wordt nogal getekend door chaos & gedoe. Het vertrek van Von Loghausen en zijn stijlloze code-DNA is een verlies. De morele kolonisatie van het internet door woke diversiteitsdrammers bij Google & Facebook, en de daaruit volgende erosie van vrijheid, zet in volle hevigheid door (gesteund door de MSM, de volstrekt niet opiniërende NOS, of politieke partijen die de hele dag 'beïnvloeding!' en 'fake news!' gillen over meningen die hen niet aan staan). Ook de 'kleine dingen' zijn ontelbaar, zoals het maandenlang principieel (maar wel succesvol) strijden om onze Stijlloze App (iOS, Android) bij Apple terug in de schappen te krijgen, waar ie zoals u weet werd geweigerd op grond van muggenziftend moralisme over BLM, LHBTI en natuurlijk die ene pandemie, die dodelijker lijkt voor vrije geesten dan voor gezonde lichamen.

...naar nieuwe dingessen...

Er gaan ook dingen goed. We blazen steeds meer nieuw leven in de oude titel NieuwNieuws.nl. Op YouTube groeiden we met troetel/treitertukker Dennis Schouten in geen tijd naar 108.000+ abonnees, online bouwen we aan een frisblauwe website waar jong journalistiek talent de wereld vanuit een internetperspectief bekijkt & beschrijft zonder de knellende tweedjas van de pijprokersmedia. Soms moet je lolberichten gewoon niet doodchecken - de Mediasaurus Lexusnexus is al groot genoeg in Dit Land.

...tussen principe en commercie...

Desaniettemin wordt het vrije internet steeds kleiner en krapper voor de satire en stijlvormen van een tegengeluid, mede door dat allesverziekende Chinese vleermuisvirus, dat de meningen historisch verdeelt en de gemoederen ongekend verhit. Op GSHQ lopen de opvattingen over aanpak en actie uiteen van strengere lockdown tot inzetten op groepsimmuniteit, en moeten we nou echt iedere dag die nietszeggende RIVM-scorebordjournalistiek knippen en plakken, of kun je uit die statistieken wel degelijk correcte conclusies trekken? Je zou ons bijna een echte afspiegeling van de samenleving kunnen noemen. Ondertussen wel lekker linken naar die smoelbeschermers, of design-kapjes in de eigen shop slingeren, want waar de ene helft van Dit Land schampert over stomme stoplapjes, kan de andere helft niet wachten op een draagplicht.

...maar samen met het roze leger...

Ja, óók onder de reaguurders, bleek uit een stijlloze poll*. Niet eerder zagen we op een maatschappelijk debat zo'n grote verdeeldheid onder de reaguurders. Realisme en gezond verstand blijken eens te meer Ook Maar Gewoon Een Mening. Als op een halfvol waterbed van emoties golven de opvattingen van volksgezondheid tot economisch belang en van eigen vrijheid & verantwoordelijkheid tot collectieve verontwaardiging over de vliegreisjes van Koning Willy of de spoedwetwaanzin van Hugo de Schoenen.

...we live to write another day..

Ondertussen mag het roze speedbootje geen water maken en willen we wendbaar blijven tussen de Belgische olietankers vol gesubsidieerde drukinkt en de huidskleur- en klimaatpropaganda wapperende windmolens van de staatsomroepen. Dus sja, wij tikten afgelopen jaar wellicht wat vaker lui een berichtje over, omdat de slots nou eenmaal gevuld moet worden maar verdomd als het niet waar is: niet één keer hebben we d'r eentje gemist in de afgelopen twee jaar.

Want we zijn hier voor jullie. We zijn hier dankzij jullie. So here’s to you, lieve reaguurders, omdat jullie bleven. Een warm welkom, aan wie er sindsdien bij kwam. Tot ziens, aan wie vertrok. We deskten soms wat head om de knullige, lullige of volslagen debiele manier waarop sommigen met slaande deuren afscheid namen (of met een moderatie-trap na moesten vertrekken). Maar we zijn niet om te kopen, laten ons niet corrumperen en we groeien gewoon gestaag door. En volgend jaar wordt GeenStijl misschien wel achttien, maar zeker niet volwassen.

...als u het wil...

Open kaart en bedelen om taart: Vandaag vragen we maar één ding: word Erelid van GeenStijl of pomp wat lucht in de roze rubberboot. (En omdat de gokboer al een advertorial had ingekocht, vul svp ook nog ff een Totoformulier in voor de F1!)

..en de profeet het permitteert...

Vandaag gaan we wel wat topicslots skippen. Wij zijn er ff niet. Deze zondag is onze Onafhankelijkheidsdag, en slapen we fuck you zomaar eindeloos uit. Weet je meteen weer wat je mist.

Maandagochtend middernacht gaat het Stamcafé terug open, dinsdagavond vanaf 21:00 uur zijn we de hele nacht live, met Hans Teeuwen en Roderick Veelo en Theodor Holman en Geerten Waling en Pieter Omtzigt en Joe Biden en Donald Trump en de hele redactie plus productiecrew, voor Chips. Nuts. Beer. And US2020. Want we zijn er nog steeds en we gaan niet meer weg. Een beetje griep houdt ons niet tegen, de Culturele Inclusitie heeft geen morele macht over ons, dictator Erdogan en zijn "islamisme" kan ons al helemaal de bout hachelen, en die prutsprofeet van 'm kan ook de pot op. En dat vinden jullie van Het Roze Leger ook.

Hup vrijheid. Alleen samen, u weet zelf.