Er loopt na Israël een tweede schisma door MAGA namelijk de Epstein-kwestie, die door gewogen en ongewogen stemmen moeilijk los te zien valt van Israël. Maar goed, Epsteins madame Ghislaine Maxwell dus, die sinds juli 2020 vastzit en nog altijd niet verzelfmoord is. De Daily Mail 'citeert' haar nu als volgt: "Despite the rumors, Ghislaine was never offered any kind of plea deal. She would be more than happy to sit before Congress and tell her story. No-one from the government has ever asked her to share what she knows. She remains the only person to be jailed in connection to Epstein and she would welcome the chance to tell the American public the truth." Wat die waarheid dan precies zou mogen zijn weet natuurlijk alleen zij.

Ondertussen lijkt FBI-vicedirecteur Dan Bongino wegens de Epstein-kwestie te overwegen zijn functie te verlaten: "CNN has reached out to Bongino and the FBI for comment. The sources cautioned that Bongino had not made up his mind, and it was possible he would stay in his position. Axios first reported some of the details of Bongino’s confrontation at the White House." Waarop Trump gisteren weer de vraag of Bongino in zijn functie zal blijven als volgt beantwoordde: "Oh I think so... I spoke to him today. Dan Bongino, very good guy. I’ve known him a long time. I’ve done his show many, many times. He sounded terrific, actually." Meemaken is wat we het gaan.