Peilings. PVV weer op 1. CDA verliest, VVD ook

SPANNOND!!!1!

Terwijl mijnheer de voorzitter Martin Bosma (PVV) in zijn schitterende zwarte hybride BMW 530E van 80.000 euro uit 2023, met kenteken X-484-BZ (nu al lol om links dat het nummerbord gaat duiden) bij de Koning op het matje moest komen in Paleis Huis ten Bosch, wegens de totale puinzooi inzake het landsbestuur, twitterde Geert Wilders eerder vanavond juichend de nieuwe peilings van Maurice de Hond. PVV PLUS TWEE, en VVD, CDA en D66 in de min, en NSC op 0. Tot zover het adagium: wie breekt betaalt, en dan moeten de rellen van 7 oktober nog komen. Nu al zin in Nieuwsuur, Vandaag Inside, Goedenavond Nederland, Nieuws van de Dag. HOE NU VERDER MET HET KABINET? Iemand?
LOL: Hij wordt genoemd: Tjeenk Willink (107)

De Bosma Bolide

Tags: peilingen, pvv, de hond, bosma
@Pritt Stift | 25-08-25 | 19:33 | 270 reacties

