Peilings. PVV weer op 1. CDA verliest, VVD ook
SPANNOND!!!1!
Terwijl mijnheer de voorzitter Martin Bosma (PVV) in zijn schitterende zwarte hybride BMW 530E van 80.000 euro uit 2023, met kenteken X-484-BZ (nu al lol om links dat het nummerbord gaat duiden) bij de Koning op het matje moest komen in Paleis Huis ten Bosch, wegens de totale puinzooi inzake het landsbestuur, twitterde Geert Wilders eerder vanavond juichend de nieuwe peilings van Maurice de Hond. PVV PLUS TWEE, en VVD, CDA en D66 in de min, en NSC op 0. Tot zover het adagium: wie breekt betaalt, en dan moeten de rellen van 7 oktober nog komen. Nu al zin in Nieuwsuur, Vandaag Inside, Goedenavond Nederland, Nieuws van de Dag. HOE NU VERDER MET HET KABINET? Iemand?
LOL: Hij wordt genoemd: Tjeenk Willink (107)
De Bosma Bolide
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Geert Wilders: "DIT IS UW LAND"
PVV geeft verkiezingsprogramma aan de Telegraaf
Koekoek. PVV-meeuw blijkt toch geen meeuw
Is het een roepie-roepie vogel?
Martin Bosma niet naar Herdenking Slavernijverleden wegens WERK
Meneer de Voorzittah hep wel een baan
Domlinks BOOS! PVV-ers krijgen wachtgeld
BELASTINGCENTEN!!!!1!
Cartoons van Gregorius Nekschot in de Tweede Kamer. Oproepen tot verwijdering zijn belachelijk
Lachwekkend, potsierlijk en tasten vrijheid van meningsuiting aan
Kabinet-Schoof. DE TIJDLIJN
Met alle hoo... dieptepunten
Ook vandaag in de Kamer: BBB, SGP en PVV willen overheid nog minder transparant maken
Wet Gesloten Overheid verder dichttimmeren