Hé dit hadden we even gemist vanwege de verkiezingen en vanwege dat Arnold Karskens in onze podcast uit zijn nek liep te zwetsen dat er helemaal geen belangenverstrengeling was bij ex-minister Reinette Klever (PVV) die een baantje voor haar dochter regelde bij omroep Ongehoord Nederland!, maar volgens het Commissariaat voor de Media was er wel degelijk sprake van de schijn van belangenverstrengeling in die door GeenStijl aangezwengelde zaak.

Sterker nog. Het Commissariaat schrijft in een vorige week op 30 oktober gepubliceerd besluit: "Uit het voorgaande blijkt dat [Reinette Klever] op verschillende momenten directe bemoeienis had met besluiten over de aanstelling, beloning en promotie van [haar dochter]." Ongehoord Nederland en Reinette Klever gaan in een zienswijze in tegen deze constatering van het Commissariaat van de Media, maar die veegt dat van tafel (zie screenshots na de breek) en concludeert: "Gelet op het vorenstaande stelt het Commissariaat vast dat met de indiensttreding van [haar dochter] bij ON en het feit dat [Reinette Klever] als bestuurder respectievelijk Zakelijk Directeur op verschillende momenten heeft (mee)beslist over [zwart] aanstelling, beloning en promotie in de verschillende functies die [haar dochter] vervolgens binnen ON heeft bekleed, in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan."

Bovendien blijkt haar dochter nadat haar moeder de omroep verliet zelfs enkele maanden is aangesteld als zakelijk manager (vandaar deze auto-reply), beloond in salarisschaal K (tussen de 5.151,44 en 8.978,28 per maand bij een fulltime aanstelling). Dat is dus nog hoger dan salarisschaal H, die GeenStijl al eerder meldde en wat al best een hoge salarisschaal is voor iemand die toen ze in Ongehoord Nieuws zat nog een 'masterstudent economie' werd genoemd. Het Commissariaat constateert dat ON! hier op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling heeft laten ontstaan. Omdat volgens het Commissariaat er ook belangenverstrengeling is van presentator en gemeenteraadslid Tom de Nooijer (vinden wij stom van het Commissariaat) kreeg de omroep een boete van 40.000 euro.

Wij kennen ministers die voor minder zijn afgetreden, maar ja, Reinette Klever is geen minister meer. En dat gaat ze ook niet worden. Screenshots uit het sanctiebesluit na de breek.

