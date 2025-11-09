achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

De GeenStijl Podcast. Campagne hoogte- en dieptepunten, verkiezingsuitslag & nepotisme bij Ongehoord Nederland

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

Vandaag schuift aan: onze hoofdredacteur Ronaldo, om uit te leggen waarom hij Volt haat terug te blikken op de verkiezingscampagne en de verkiezingsnacht zelf, waarop GeenStijl als enige in het Nederlandse medialandschap de hele nacht doorging met uitzenden, terwijl de jongens en meisjes bij NOS, RTL en SBS allang lagen te tukken. Ook nog even over Ongehoord Nederland, want vorige week hadden we op deze plek Arnold Karskens, die bij hoog en bij laag beweerde dat er geen sprake was van belangenverstrengeling toen Reinette Klever een baantje voor haar dochter regelde bij ON. Dat blijkt alleen: gelul, constateert het Commissariaat voor de Media ("Uit het voorgaande blijkt dat [Reinette Klever] op verschillende momenten directe bemoeienis had met besluiten over de aanstelling, beloning en promotie van [haar dochter]"). Klever junior, net afgestudeerd, kreeg hartstikke leuke baantjes die krankzinnig goed betaalde. Afijn, fijne zondag. Gaat heen en vermenigvuldigt u saneer de NPO.

Tags: de geenstijl podcast, ronaldo, reinette klever, ongehoord nederland
@Schots, scheef | 09-11-25 | 10:00 | 13 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast. Arnold Karskens over de puinzooi bij Ongehoord Nederland

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 02-11-25 | 09:00 | 47 reacties

De GeenStijl Podcast. ONZIN-SPECIAL (met dank aan FVD)

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 19-10-25 | 09:00 | 100 reacties

De GeenStijl Podcast - Emancipatorspecial met Jens van Tricht

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Zorro | 21-09-25 | 09:00 | 175 reacties

De GeenStijl Podcast - Femicide & Co

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Zorro | 07-09-25 | 09:00 | 259 reacties

De GeenStijl Podcast: Jan van de Beek over migratie, de verzorgingsstaat en censuur

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 20-07-25 | 09:00 | 163 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.