Vandaag schuift aan: onze hoofdredacteur Ronaldo, om uit te leggen waarom hij Volt haat terug te blikken op de verkiezingscampagne en de verkiezingsnacht zelf, waarop GeenStijl als enige in het Nederlandse medialandschap de hele nacht doorging met uitzenden, terwijl de jongens en meisjes bij NOS, RTL en SBS allang lagen te tukken. Ook nog even over Ongehoord Nederland, want vorige week hadden we op deze plek Arnold Karskens, die bij hoog en bij laag beweerde dat er geen sprake was van belangenverstrengeling toen Reinette Klever een baantje voor haar dochter regelde bij ON. Dat blijkt alleen: gelul, constateert het Commissariaat voor de Media ("Uit het voorgaande blijkt dat [Reinette Klever] op verschillende momenten directe bemoeienis had met besluiten over de aanstelling, beloning en promotie van [haar dochter]"). Klever junior, net afgestudeerd, kreeg hartstikke leuke baantjes die krankzinnig goed betaalde. Afijn, fijne zondag. Gaat heen en vermenigvuldigt u saneer de NPO.