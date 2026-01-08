Die lui van NOS Sport zijn goed in het maken van hartstikke mooie uitzendingen, vooral toen Mart Smeets (vzmh) nog de baas was. Sleepten ze weer 100 man een Franse berg op om op te scheppen over wie welke wijven neukte. Ondanks die verziekte werksfeer stromen de open sollicitaties van hbo-journalistiekers natuurlijk nog altijd binnen, vooral vanwege de snoepreisjes. Lekker met z'n allen naar Milaan voor de Olympische Spelen, halfuurtje een paar kabels verleggen en verder controleren of de barolo uit 2019 al op dronk is. Nou MOOI NIET MEER:

"NOS voelt bezuinigingen nu al: sober avondprogramma bij Winterspelen vanuit ‘kelder’ in Hilversum. (...) De kijker die zich tijdens de Olympische Winterspelen verheugt op avondshows live vanuit een sfeervol Milaan, komt bedrogen uit. De zware bezuinigingen die het kabinet de publieke omroep in het vooruitzicht stelt, werpen hun schaduw nu al vooruit. De NOS kiest noodgedwongen voor een sobere aanpak: het avondprogramma wordt niet uitgezonden vanuit een pittoreske locatie in Italië, maar vanuit een kleine studio op het Mediapark."

Maakt natuurlijk niks uit. Maakt voor de schaatsers natuurlijk niks uit, want die rijden hun rondjes toch wel, maakt voor de sportbeelden niks uit, die worden toch doorgeprikt, maakt voor de televisiekijkers niks uit, want we kijken toch wel, maakt voor de interviews niks uit, want de verslaggevers zijn er wel gewoon (hopelijk Bert Maalderink), maakt voor de analyse van Mark Tuitert niks uit want die is in de studio net zo boeiend als in de ijshal. Lang verhaal kort: ook zonder aanwezigheid van 80 NOS-stagiairs wint Joy Beune goud op de 1.500 meter. Oh nee wacht.