(LIVEBLOG IRAN HIER)

Geen idee wat het is, geen idee wat we eraan hebben, geen idee wat het kost, maar wij zijn VÓÓRRR: de Kukeleku-wet. Wij hebben zojuist het artikel Wiersma pleit voor invoering Kukeleku-wet gelezen en daar zijn we het helemaal mee eens. En dan graag eerst een debat over de Kukelelku-wet, een stemming over de Kukeleku-wet, dan de Eerste Kamer over de Kukeleku-wet, Rob Trip die de Kukeleku-wet aankondigt in Het Acht Uur Journaal, een ambtelijke werkgroep die de invoering van de Kukeleku-wet begeleidt, een evaluatiecommissie Kukeleku-wet, een stuurgroep die de knelpunten bij de Kukeleku-wet gaat oplossen, boa's met een veertje op hun hoed die de Kukeleku-wet handhaven, fikse boetes voor overtreders van de Kukeleku-wet en uiteindelijk een TikTok van GroenLinks over de Kukeleku-wet. KUKELEKUUUUUU!!!!