achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

JAAA Femke Wiersma wil KUKELEKU-WET

Nu al beste wet ooit

een haan die kraait om de kukeleku-wet te vieren

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Geen idee wat het is, geen idee wat we eraan hebben, geen idee wat het kost, maar wij zijn VÓÓRRR: de Kukeleku-wet. Wij hebben zojuist het artikel Wiersma pleit voor invoering Kukeleku-wet gelezen en daar zijn we het helemaal mee eens. En dan graag eerst een debat over de Kukelelku-wet, een stemming over de Kukeleku-wet, dan de Eerste Kamer over de Kukeleku-wet, Rob Trip die de Kukeleku-wet aankondigt in Het Acht Uur Journaal, een ambtelijke werkgroep die de invoering van de Kukeleku-wet begeleidt, een evaluatiecommissie Kukeleku-wet, een stuurgroep die de knelpunten bij de Kukeleku-wet gaat oplossen, boa's met een veertje op hun hoed die de Kukeleku-wet handhaven, fikse boetes voor overtreders van de Kukeleku-wet en uiteindelijk een TikTok van GroenLinks over de Kukeleku-wet. KUKELEKUUUUUU!!!!

Ah, dit dus (best goed idee, red.)

Tags: bbb, femke wiersma, kukeleku, kukelekuuuuuu
@Ronaldo | 10-03-26 | 19:33 | 155 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.