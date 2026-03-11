De verschrikkelijke zaak rond voormalig 50Plus- en SP-raadslid, invalkracht bij kinderdagverblijf Partou in Amsterdam en "zorgprofessional voor kwetsbare kinderen" Jan Bouwma wordt nog iets verschrikkelijker. Nadat in het nieuws kwam dat de goorlap die zich "pedagogisch specialist" noemde verdacht wordt van het misbruiken van dertien kinderen tussen de 2 en 13 jaar oud en een baby, plus het bezitten van laptops en telefoons vol kinderporno (inclusief beelden die hij op de dag van zijn aanhouding nog had gemaakt), zijn bij de politie nog circa TWINTIG andere meldingen van kindermisbruik door Bouwma binnengekomen. Overigens hoorden ouders die hun kind onderbrachten bij Partou pas maanden nadat de zaak begon te spelen iets van het kinderdagverblijf, toen het al in de krant stond. Daarbij verscholen ze zich aanvankelijk achter de vraag van de politie om terughoudend te zijn met informatie verschaffen, maar inmiddels vindt Partou zelf ook dat het allemaal net even anders had gemoeten. Nu lijkt de omvang van het misbruik van walgelijk kotsbrok Jan Bouwma dus mogelijk een stuk groter. Gadverdamme.