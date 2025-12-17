Onrust in Hardenbergse woonwijk Marslanden, waar burgemeester Maarten Offinga de rust dus probeert te bewaren. Op 4 december is er een minderjarig meisje aangerand door een "27-jarige man uit Hardenberg", maar de burgemeester liet ook doorschemeren dat het zedendelict verband houdt met het azc verderop te Marslanden. Zijn exacte woorden waren: "De vrijdagochtend (de dag na het incident, red.) heb ik contact gezocht met het azc, de politie en beveiliging om zaken door te nemen, omdat toen al een bepaalde indicatie duidelijk was." Verder werd verscherpt toezicht en opgevoerde boa- en politieaanwezigheid toegezegd om de gemoederen te bedaren. Wordt - net als hopelijk de dader - vervolgd.