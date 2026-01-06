Als het niet over politiek of de poppetjes gaat is het in principe best gezellig bij Denk. Zul je net zien dat Denk een politieke partij is waar het tot overmaat van ramp juist vaak over de poppetjes gaat. Vette pech dus voor het bij Denk opgestapte burgerraadslid te Rotterdam Safa Sodirijo. Zij kreeg met de ongezelligste kant van Denk te maken toen ze vol goede zin iets tegen racisme en discriminatie dacht te gaan doen. In het AD zegt zij namelijk: "Je afkomst doet er binnen Denk juist enorm toe. Het wordt gewoon niet geaccepteerd dat je van een andere afkomst bent dan Turks of Marokkaans, is mijn ervaring." Terwijl het zelfs tussen die twee groepen al niet per se lekker liep bij Denk. Heel bijzonder hoe dit soort problematiek toch vaak speelt bij partijen die juist zeggen te strijden tégen racisme en discriminatie. Zagen we ook al bij Bij1 (afsplitsing van Denk), waar de achterban de succesvolle lijsttrekker Tofik Dibi niet zwart genoeg vond.

De lijsttrekker van Denk Rotterdam, Faouzi Achbar, bekend van internet, wil niet reageren op de aantijgingen van Sodirijo. Die laatste vraagt zich inmiddels af waartoe Denk op de wereld is: "Ik vraag me ook steeds meer af waar Denk nu echt voor dient. Willen we het leven van mensen in de stad beter maken, of vooral het leven van een paar mensen binnen Denk?" Een goede vraag die de oplossing voor het gerommel binnen deze verbindende partij echter niet dichterbij brengt. Wij vestigen al onze hoop dan maar op de 15-jarige(!) Denker Mohamed, die het tij vanuit Almere zal moeten keren. Als zijn afkomst nu maar meezit.