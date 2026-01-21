Europa hangt nog altijd van racisme aan elkaar en het is hoog tijd dat daar een einde aan komt. Dus het perkament is weer lang: "The EU Anti-Racism Strategy 2026-2030 aims to combat all forms of racism, including anti-Black racism, antigypsyism, antisemitism, anti-Asian racism and anti-Muslim hatred." Waarlijk, het moet echt eens afgelopen zijn met antizigeunerisme, want dat was in 2025 misschien nog begrijpelijk, maar we leven nu in de moderne tijd.