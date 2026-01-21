achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

EU lanceert nieuwe 'Anti-Racism Strategy'

Beeldtaal en stijlvorm 2017 is teRUG

Europa hangt nog altijd van racisme aan elkaar en het is hoog tijd dat daar een einde aan komt. Dus het perkament is weer lang: "The EU Anti-Racism Strategy 2026-2030 aims to combat all forms of racism, including anti-Black racism, antigypsyism, antisemitism, anti-Asian racism and anti-Muslim hatred." Waarlijk, het moet echt eens afgelopen zijn met antizigeunerisme, want dat was in 2025 misschien nog begrijpelijk, maar we leven nu in de moderne tijd.

De EU

Tags: EU, commissie, racisme
@Spartacus | 21-01-26 | 18:00 | 192 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.