EU lanceert nieuwe 'Anti-Racism Strategy'
Beeldtaal en stijlvorm 2017 is teRUG
Today, we have adopted the new EU Anti-Racism Strategy to combat racism in all its forms by ⬇️ pic.twitter.com/UvmWwQGoXf— European Commission (@EU_Commission) January 20, 2026
Europa hangt nog altijd van racisme aan elkaar en het is hoog tijd dat daar een einde aan komt. Dus het perkament is weer lang: "The EU Anti-Racism Strategy 2026-2030 aims to combat all forms of racism, including anti-Black racism, antigypsyism, antisemitism, anti-Asian racism and anti-Muslim hatred." Waarlijk, het moet echt eens afgelopen zijn met antizigeunerisme, want dat was in 2025 misschien nog begrijpelijk, maar we leven nu in de moderne tijd.
