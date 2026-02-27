achtergrond

Officiële klacht over RACISME bij NPO na domme vragen Ruud de Wild over babi pangang

Op Radio 2 draaien ze de hele tijd oude muziek voor oude mensen en tussendoor zijn ze een beetje slap aan het ouwehoeren. Tussen vier en zes uur 's middags gebeurt dat slap ouwehoeren door stomadrager des vaderlands Ruud de Wild. Als iedereen die alleen maar domme vragen kreeg van Ruud de Wild een klacht zou indienen bij de NPO zou iedereen die vragen kreeg van Ruud de Wild een klacht indienen bij de NPO, maar afgelopen maandag gingen de domme vragen van Ruud de Wild aan een mevrouw die een documentaire heeft gemaakt die 'Meer dan babi pangang' (zijn wij ooit nog met de pet voor rondgegaan) heet vooral over 'babi pangang' in plaats van over 'meer dan', en dan zijn het dus niet zomaar domme vragen maar RACISME. Dus heeft mevrouw Ng, die overigens al in de uitzending met excuses werd teruggebeld, een officiële klacht ingediend bij de NPO. Complete fragment hierboven, complete duiding door Shownieuws inclusief een take over de take van Tina Nijkamp hieronder, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Zin in babi pangang loempia's nu.
OPVALLEND NUCHTERE REACTIE van Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh in de T.: "Dit geval, maar ook het herhaaldelijk spreken van ’de Chinees’ door de NOS tijdens de Olympische Spelen, is respectloos en stereotyperend. Maar is het racisme? Door dit racisme te noemen, verwatert de definitie daarvan. En dat helpt mensen die racisme ervaren niet."

@Ronaldo | 27-02-26 | 14:01 | 201 reacties

