Wat is het toch een spookhuis, een rijdend circus van inversie, het randstedelijk carnaval. Zo'n 10.000 pro-oorlogsactivisten met als enige bezwaar dat de goede kant wint verenigden zich gisteren in Amsterdam om eens flink tegen 'het fascisme' en 'racisme' te protesteren door o.a. op te roepen "Zio's in de gracht" te gooien. Die leus bezigt de gemoederen omdat het natuurlijk een oproep tot geweld is waarover Wilders schrijft: "Leftish-liberal scum."

Ook waren er borden met "Glory to the Martyrs & Resistance" wat natuurlijk een van de talloze, onversneden steunbetuigingen aan Hamas was, sprak er een islamitische taxichauffeur wiens social media tot ieders verbazing al sinds 7 oktober weerspiegelt hoe de modale moslim denkt, werden er Israëlische en Amerikaanse vlaggen verbrand en plaatste Comité 4 en 5 mei-bestuurslid Jörgen Raymann deze foto op Instagram van een protestbord met Anne Frank erop.

Uiteraard allemaal olijk bijgewoond door wethouders, Tweede Kamerleden en partijleiders. Al het beeld na de breek.