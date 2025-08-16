achtergrond

Als Harry stress heeft, gaat hij 5 tegen 1 spelen

Snapt u wel

Stress. Niet leuk. Steek je een peuk op. Ga je een keer lekker schijten. Bijt je wat nagels eraf. Toeter je een glas jenever naar binnen. Met je voet wiebelen. Zwaar ademhalen. Noem het allemaal maar op. Harry heeft een ándere manier gevonden om met stress te dealen: hij gaat in het openbaar aan zijn broekaugurk friemelen. Voorhuidjoggen. Herenenkelspel. 5 tegen 1. Handwerk. Een ropje doen. Harry wordt gepakt en moet even de crisisopvang in. "Daar werd geconcludeerd dat hij seks als ‘coping’ gebruikt, als middel dus om met stress te dealen." En stress, dat moet je niet willen!

@Mosterd | 16-08-25 | 19:00 | 23 reacties

