achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Een lekker gekke huwelijksceremonie in het StamCafé

Nu al de rechterlijke uitspraak van het jaar

Het huwelijk als instituut staat onder druk. Niet vanwege mannen die met mannen trouwen, vrouwen met vrouwen of zelfs het torenhoge aantal scheidingen. Het huwelijk wordt bedreigd door degenen die huwelijken sluiten, de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Ooit was die taak voorbehouden aan doodsaaie ambtenaren op het gemeentehuis, inmiddels is de markt overspoeld door talloze (pseudo-)BN'er-babsen (voor 1595 euro kunt u zich laten trouwen door Eddie van Vrienden voor het Leven hihi wat een lol) en in toenemende mate de eendagsbabs. In dat laatste geval is het de lekker gekke zus/broer/vriendin van het bruidspaar bij wie de huwelijksgeloften worden afgelegd en dat ging vorig jaar in Zwolle behoorlijk fout. De eendagsbabs had zitten knutselen met ChatGPT om zo een 'luchtige' huwelijksverklaring te formuleren, die zo bol stond van door AI opgehoeste walgelijkheden ('[man] beloof jij dat je vandaag, morgen en alle dagen die nog komen, naast [vrouw] wilt staan? Om samen te lachen, samen te groeien, en elkaar lief te hebben- wat het leven ook brengt? (...) 'Dan verklaar ik jullie bij deze: Niet alleen man en vrouw, maar bovenal een team, een gek stel, elkaars liefde en elkaars thuis!') dat de rechter nu het huwelijk onwettig heeft verklaard. Lekker gewerkt Priscilla. Exemplarisch voor hoe de trouwdag door jaren van mierzoete romcom- en TLC-propaganda ('de mooiste dag van je leven', flikker lekker op) verworden is tot een hyperemotioneel cringefest. Mocht u in 2026 van plan zijn in het huwelijksbootje te stappen; vanavond korting op het eerste biertje in het StamCafé, doe verder lekker normaal en sterkte d'r mee.

Tags: trouwen, uitspraak, stamcafé
@Zorro | 06-01-26 | 21:30 | 132 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GIAN VAN VEEN NAAR FINALE WK DARTS

Gian, die kan er wat van! (feest in het stamcafé)

@Zorro | 02-01-26 | 21:30 | 433 reacties

Het beste kerstliedje ooit in het Stamcafé

Zoals Hitler ons snelwegen bracht, zo brengt kerst ons liedjes

@Schots, scheef | 22-12-25 | 21:30 | 525 reacties

MANNEN in het Stamcafé

wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag

@Schots, scheef | 19-11-25 | 22:00 | 401 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.