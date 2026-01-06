Het huwelijk als instituut staat onder druk. Niet vanwege mannen die met mannen trouwen, vrouwen met vrouwen of zelfs het torenhoge aantal scheidingen. Het huwelijk wordt bedreigd door degenen die huwelijken sluiten, de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. Ooit was die taak voorbehouden aan doodsaaie ambtenaren op het gemeentehuis, inmiddels is de markt overspoeld door talloze (pseudo-)BN'er-babsen (voor 1595 euro kunt u zich laten trouwen door Eddie van Vrienden voor het Leven hihi wat een lol) en in toenemende mate de eendagsbabs. In dat laatste geval is het de lekker gekke zus/broer/vriendin van het bruidspaar bij wie de huwelijksgeloften worden afgelegd en dat ging vorig jaar in Zwolle behoorlijk fout. De eendagsbabs had zitten knutselen met ChatGPT om zo een 'luchtige' huwelijksverklaring te formuleren, die zo bol stond van door AI opgehoeste walgelijkheden ('[man] beloof jij dat je vandaag, morgen en alle dagen die nog komen, naast [vrouw] wilt staan? Om samen te lachen, samen te groeien, en elkaar lief te hebben- wat het leven ook brengt? (...) 'Dan verklaar ik jullie bij deze: Niet alleen man en vrouw, maar bovenal een team, een gek stel, elkaars liefde en elkaars thuis!') dat de rechter nu het huwelijk onwettig heeft verklaard. Lekker gewerkt Priscilla. Exemplarisch voor hoe de trouwdag door jaren van mierzoete romcom- en TLC-propaganda ('de mooiste dag van je leven', flikker lekker op) verworden is tot een hyperemotioneel cringefest. Mocht u in 2026 van plan zijn in het huwelijksbootje te stappen; vanavond korting op het eerste biertje in het StamCafé, doe verder lekker normaal en sterkte d'r mee.