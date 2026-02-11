Lelijke politiek in Turkije, bekend van, nu ja, lelijke politiek. Vandaag stelde Erdogan een nieuwe justitieminister aan, niet geheel ontoevallig iemand die als hoofdofficier van justitie onvermoeibaar op politieke tegenstanders jaagde. Kijk en dat is nog eens oppositie voeren: dan sla je zo'n knakker dus midden in het parlement vol op de bek. De lange arm van Erdogan kan immers veel, hij is niet in staat je tijdens een accuut vuistgevecht te verdedigen. Overigens zijn wij fel tegen het aftuigen van politici door politici, zoiets werkt alleen maar polariserend. Voorts: in het (geheel hypothetische) geval dat het in de Tweede Kamer ooit op vuistflamenco aankomt, op wie zet u uw geld, en waarom is het Gidi Markuszower?