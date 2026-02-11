Elkaar de hersens inslaan in het Stamcafé
In een gezonde democratie kun je elkaar gewoon eerst de hersens inslaan en daarna samen een biertje gaan drinken
Lelijke politiek in Turkije, bekend van, nu ja, lelijke politiek. Vandaag stelde Erdogan een nieuwe justitieminister aan, niet geheel ontoevallig iemand die als hoofdofficier van justitie onvermoeibaar op politieke tegenstanders jaagde. Kijk en dat is nog eens oppositie voeren: dan sla je zo'n knakker dus midden in het parlement vol op de bek. De lange arm van Erdogan kan immers veel, hij is niet in staat je tijdens een accuut vuistgevecht te verdedigen. Overigens zijn wij fel tegen het aftuigen van politici door politici, zoiets werkt alleen maar polariserend. Voorts: in het (geheel hypothetische) geval dat het in de Tweede Kamer ooit op vuistflamenco aankomt, op wie zet u uw geld, en waarom is het Gidi Markuszower?
Is trouwens traditie
Greatest hits
Korte lontjes
Bent u meer van de woorden dan van het geweld? Neem GeenStijl Premium
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
GSTV. Het stof daalt neer in het Stamcafé
What a week, huh? Captain, het is nog geeneens woensdag
GSTV - Een wankel zandkasteel in het StamCafé
Kabinet Jetten nu al vol enthousiasme ontvangen
Een lekker gekke huwelijksceremonie in het StamCafé
Nu al de rechterlijke uitspraak van het jaar
GIAN VAN VEEN NAAR FINALE WK DARTS
Gian, die kan er wat van! (feest in het stamcafé)