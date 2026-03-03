Vreemd tweetal over Khamenei's dood en 'opvolger', Europa's de-escalatiefetisj en de polariteitswissel tussen Europa en Midden-Oosten
Beslist niet voorbij de waan van de dag [**LIVEBLOG HIER**] - zondagavond opgenomen
Dat gedweep met internationaal recht (bestaat niet) hè. Is dat nou gemeend, of is de morele sector eigenlijk allang blij dat het een psychologisch onvermogen tot doorslaggevend geweld achter een beroep op internationaal recht kan verbergen? Het antwoord doet er gelukkig niet toe, want met Trump, Rubio, Hegseth, Witkoff en Kushner aan het hoofd is de Amerikaanse krijgsmacht immuun voor deze vredesziekte. En dat doorbreekt de dam boven het stilstaande water van de Iraanse theocratie, die een van 's werelds voornaamste volkeren al veertig jaar gijzelt in naam van een uitheems geloof. Maar als het stof straks neerdaalt is het aan de Iraanse bevolking zelf, en die kans krijgen ze maar een keer.
From coast to coast: 'THANK YOU, President Trump, for decisive action against the Iranian regime.' 🇺🇸 pic.twitter.com/7o3NtTv65j— The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026
