Israël kondigde hedenochtend aan dat het een nieuwe reeks aanvallen uitvoert op zowel Teheran als Hezbollah-doelwitten in Beiroet. Ook houden Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied onverminderd aan: "As the Secretary of War stated this morning, U.S. forces are hitting Iran surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Operation Epic Fury is laser-focused on destroying Iranian offensive missiles." Iran sloeg gisteravond terug met aanvallen in Koeweit, Jordanië en Israël, en ook is de Amerikaanse ambassade te Riyad, Saoedi-Arabië geraakt door twee drones: "The Saudi defense ministry had said that an attack by two drones on the US embassy in the early hours of Tuesday had sparked a small fire and “caused minor material damage to the building.” Afijn, we gaan weer live.

Update 07:47 - Uniek beeld wel: cockpitvideo van een Israëlische F-16 crew die een Iraanse luchtafweerraket ontwijkt boven Teheran.

Update 07:50 - Trump werd gevraagd of hij weet wie de nieuwe ayatollah wordt en antwoordde: "I don’t know… I guess the position’s open. I’m creating jobs in Iran too."

Update 07:55 - MinBuz Rubio gaf gisteravond een lange rechtvaardiging van de Amerikaanse operatie, die neerkwam op: Iran zou binnenkort zoveel ballistische raketten hebben dat dit elke verdediging ertegen onmogelijk maakte, en deze troef zou hen in staat stellen nucleaire wapens te ontwikkelen, omdat niemand ze dan nog aan zou durven vallen.

Naschrift 08:02 - Gisteren even gemist maar RUTTE is extreem aan boord, gisteren bij FOX News: "The Commander-in-Chief, the leader of the free world, President Donald J. Trump, I really commend what is happening here! Taking out Khamenei, taking out the nuclear capability and ballistic missile program in Iran. (...) This is crucial. I spoke with all the key European leaders...there's widespread support for the president's doing."

Naschrift 08:11 - Trump lichtte gisteravond toe dat het Amerikaanse doel in Iran is: het vernietigen van Irans ballistische arsenaal, het vernietigen van Irans marine, uitsluiten dat het ooit nucleaire wapens krijgt en het geen proxy-bewegingen meer heeft buiten Iran. Ook zegt hij dat de operatie langer dan vijf weken kan duren. Opmerkelijk natuurlijk, hij spreekt niet letterlijk van regime change.

Update 08:30 - Er zijn heel veel nieuwe Amerikaanse tankvliegtuigen onderweg uit de VS. En de volledige controle over het Iraanse luchtruim voedt speculaties dat Amerika binnenkort B-52 bommenwerpers in kan gaan zetten. Die zijn traag en kwetsbaar, maar kunnen heel veel munitie afleveren.

Update 08:53 - Nog even iets specifieker over Trumps telefoongesprek met CNN gisteren. Zoals bekend zei hij dat 'de grote aanval' nog moet komen. Letterlijker zei hij: "We haven’t even started hitting them hard. The big wave hasn't even happened. The big one is coming soon." En, eigenlijk nog belangrijker, op de vraag of Amerika iets doet om de Iraanse bevolking te steunen bij het overnemen van hun land, antwoordde hij: "Yes, we are indeed, but right now we want everyone staying inside."

Update 09:35 - Ja, niet leuk dit! UNESCO-erfgoed Golestan Palace, 'het Versailles van Iran', is (licht) beschadigd door luchtaanvallen. Het was onlangs gerenoveerd.