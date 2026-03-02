Weekupdate Oekraïne (6). Gesprekken op losse schroeven door oorlog Midden-Oostn, Zelensky spreekt steun uit, weinig beweging aan front
Opdat we niet vergeten - Liveblog Iran is hierrr te vinden
Iets later dan u de laatste weken van ons gewend bent maar HEY, er gebeurde ook iets anders in de wereld. En dat andere heeft niet alleen gevolgen voor het topic op GeenStijl, ook voor de gesprekken over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Er stond nieuw overleg gepland op 5 en 6 maart in de Verenigde Arabische Emiraten, maar door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de manier waarop Iran om zich heen slaat, staat in ieder geval de locatie op losse schroeven. Volodymyr Zelensky heeft inmiddels laten weten dat de gesprekken ook plaats kunnen vinden in Turkije of Zwitserland.
Overigens heeft Zelensky zijn steun uitgesproken voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, niet in de laatste plaats omdat Rusland een grootafnemer is van Iraanse Shahed-drones. Daarvan zijn er sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne al tienduizenden richting Oekraïne geschoten. Ondanks dat Oekraïne dus genoeg eigen problemen heeft, is Zelensky bereid zijn ervaringen met het neerhalen van Shaheds te delen met zijn partnerlanden.
Aan het front blijft Rusland mannen in de vleesmolen smijten en zoals al weken en maanden het geval is levert dat vrijwel niks op. Conclusies van ISW: "Russian forces continued offensive operations in the Pokrovsk direction on March 1 but did not make confirmed advances." En: "Russian forces continued offensive operations in the Slovyansk direction on March 1 but did not advance." En: "Russian forces continued offensive operations in the Borova direction on March 1 but did not advance." En: "Russian forces continued offensive operations in the Kupyansk direction on March 1 but did not advance." De terreinwinst die wél geboekt wordt, zoals bij Kostyantynivka-Druzhkivka, is minimaal.
Het is een hel, het blijft een hel, en we blijven het volgen.
"It is currently unknown whether the trilateral meeting between Ukraine, the United States, and Russia scheduled for March 5-6 in Abu Dhabi will take place." - Zelenskyy.— WarTranslated (@wartranslated) March 2, 2026
Yes we care
Interesseert het nog iemand? https://t.co/g8mzAjXNWj— David Jan Godfroid (@djbelgrado) March 2, 2026
MORE: Russia’s war in Ukraine is constraining Russia’s ability to provide military support to Iran, also highlighting how Russia has become less reliant on Iran for its war effort in Ukraine over time as Russia has indigenized the production of much of what it previously imported… https://t.co/1BxhSQNAng pic.twitter.com/UsHkO9URSa— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 28, 2026
